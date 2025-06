El Real Madrid no carbura en el debut de Xabi Alonso en el banquillo y empata contra el Al Hilal en el Mundial de Clubes

La etapa de Xabi Alonso en el Real Madrid no ha empezado de la mejor manera después del empate ante Al Hilal en el primer partido del conjunto blanco en el Mundial de Clubes. Un resultado adverso después de un partido aciago donde los madridistas eran favoritos [Narración y estadísticas del partido].

Fede Valverde terminó siendo el protagonista del Real Madrid, aunque no como tiene habituado a su afición. Sin Mbappé -desconvocado- y con Vinicius ya en el banquillo, el charrúa tomó la responsabilidad de lanzar un penalti cometido por Al-Qahtani sobre Fran García en el 90'.

No obstante, Bono se convirtió en su verdugo. El marroquí volvió a hacer gala de su habilidad en los lanzamientos de penalti y le adivinó las intenciones a un Valverde que ejecutó un disparo fuerte a la derecha del portero.

BONO LE CORTA LAS ALAS AL PAJARITO 💥



¡Tremenda atajada al lanzamiento de Fede Valverde!@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/LkJpUc2so6 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 18, 2025

Pocas conclusiones se pueden extraer del primer partido de la 'era Xabi' en el Real Madrid. El equipo no pudo ocultar en el Hard Rock Stadium de Miami que tan solo lleva una semana y media de entrenamientos con su nuevo entrenador y, por lo tanto, hay mucho trabajo por delante.

La presión en campo contrario es lo único reseñable de un equipo que en la primera parte dejó que Al Hilal protagonizara las mejores ocasiones de gol, mientras que en la segunda el Real Madrid mejoró, pero como es lógico en este momento de la temporada, o más bien del año, falta rodaje.

Un Madrid de menos a más

Los pupilos de Xabi Alonso no lograron estar cómodos durante todo el partido. El Real Madrid no consiguió darle continuidad al juego y tampoco encontró la figura de sus estrellas, por lo que el resultado fue un quiero y no puedo en un encuentro poco vistoso en líneas generales.

Con las miradas puestas en los nuevos fichajes, Al Hilal tomó la iniciativa y empezó a jugar en campo contrario, con la portería defendida por Courtois entre ceja y ceja. El belga volvió a hacer de las suyas y se mostró un muro infranqueable bajo los palos, solo el gol de penalti de Rubén Neves consiguió abrir su candado.

Tan solo siete minutos le duró al Real Madrid la alegría que desencadenó el gol de Gonzalo García. El canterano marcó el primer gol del conjunto blanco en el primer Mundial de Clubes de la historia en una jugada que él inició y también terminó.

Recuperó el joven delantero en tareas defensivas, condujo el balón hasta atraer a dos jugadores rivales, abrió para Vini quien jugó con Valverde y Rodrygo para que el brasileño filtrara un gran pase raso al segundo palo. Con un remate mordido, Gonzalo batió a Bono.

CONTRAGOLPE LETAL DEL REAL MADRID 🔥



Es un chaval, pero Gonzalo tiene algo especial con el gol ¡Menuda jugada! 😏@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/gwFNQF0EcM — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 18, 2025

El gol no cambió el guion del partido y Al Hilal se aprovechó de un ligero agarrón de Asencio sobre Marcos Leonardo para poner de nuevo el empate en el marcador. Vuelta a empezar.

Si bien en la primera mitad el Real Madrid pecó de mostrarse muy estático, en la segunda parte mejoró con la entrada de Arda Güler al descanso. El turco apenas necesitó de 40 segundos para hacer temblar la portería de Bono con un remate al centro de Vinicius que terminó estrellándose en la madera.

El ataque muy estático

A través de la posesión del balón, los de Xabi Alonso empezaron a dominar el partido y a imponer su juego sobre un Al Hilal que tuvo que dar un paso atrás y buscar el contraataque para hacer daño a Courtois. No lo consiguieron.

Con un mayor protagonismo de Vinicius, el Real Madrid jugó más en campo contrario y amenazó la portería defendida de Bono, protagonista en el empate de su equipo. Sin embargo, cuando llegaron al área rival no lo hicieron con claridad.

El penalti fallado supuso el empate en el primer partido del Real Madrid en el Mundial de Clubes y el primero con Xabi Alonso a los mandos del equipo. El Pachuca mexicano será el siguiente escollo en un nuevo test para el conjunto blanco y el técnico tolosarra.

Ficha del partido:

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold (Lucas Vázquez, m.65), Asencio (Güler, m.46), Huijsen, Fran García; Valverde, Tchouaméni, Bellingham (Modric, m.84); Vinicius (Muñoz, m.80), Rodrygo (Brahim, m.65) y Gonzalo.

Al Hilal: Bono; Cancelo (Al Yami, m.64), Altambakti, Koulibaly, Lodi (Al Harbi, m.83); Milinkovic-Savic, Neves, S. Al Dawsari, N. Al Dawsari (Kanno, m.76); Malcolm (Al Quahtani, m.64) y Marcos Leonardo (Al Juwayr, m.84).

Goles: 1-0, m.33: Gonzalo; 1-1, m.40: Rubén Neves (penalti).

Árbitro: Facundo Tello (ARG). Mostró cartulina amarilla a Vinicius (m.15), del Real Madrid, y a Neves (m.89), Al Qahtani (m.91) y el Harbi (m.99), del Al Hilal.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada del grupo H del Mundial de Clubes disputado en el Hard Rock Stadium de Miami ante 62.415 espectadores.