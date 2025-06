La polémica despedida de Joan García del Espanyol antes de fichar por el Barça: "He pensado en lo mejor para el club"

"Gracias por todo, pericos. ¡Hasta siempre!". Así ha querido despedirse el portero Joan García del Espanyol. Lo hace en mitad del revuelo mediático que le rodea ya que abandona el bando blanquiazul para fichar por su eterno rival, el FC Barcelona.

El guardameta tuvo que desactivar los comentarios en la publicación de redes sociales en la que hizo el anuncio, ante el cabreo generalizado en la afición del Espanyol por su futuro como culé. Sorprendió que Joan García dijera que su decisión es "también pensando en el club". Casi a la vez, el Espanyol comunicó la salida de Joan García. Un comunicado escueto, sin palabras de agradecimiento: "El portero Joan García ha abonado su cláusula de rescisión —25 millones más IPC— y pone fin a su etapa como jugador del RCD Espanyol". La tensión es evidente en Cornellá.

"Hoy me toca despedirme del club que ha sido mi casa desde los 15 años", ha asegurado el portero, que defenderá la portería del FC Barcelona a partir del próximo 30 de junio.



"Sé que esta decisión no será fácil de entender para todo el mundo, no os pido que lo hagáis, pero si quiero que sepáis que ha sido una decisión muy meditada", ha dicho el meta.