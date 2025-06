El acosador de la tenista Emma Raducanu ataca de nuevo: tenía un plan para Wimbledon

All England Lawn Tennis Club ha confirmado que el hombre que acosó este año a Emma Raducanu ha sido vetado en la venta pública de entradas para el campeonato de Wimbledon.

Las autoridades del torneo descubrieron que este individuo, cuyo nombre nunca ha trascendido, figuraba en la lista de espera pese a una orden de alejamiento emitida en febrero. El veto se aprobó por unanimidad entre los miembros del comité de venta de entradas.

Durante un nuevo escrutinio de solicitudes, el personal de seguridad del All England Club detectó su petición y procedió a bloquearla de inmediato.

La situación se desató en la segunda ronda del torneo de Dubái, a comienzos de año, contra Karolina Muchova, cuando el acosador fue señalado en las gradas, retirado por la policía y detenido durante el choque.

El día anterior, el mismo hombre le entregó a Raducanu una carta en una cafetería y le solicitó una fotografía, provocando que la joven de 22 años, bajo un visible estado de angustia, declarara:

Emma Raducanu, con el trofeo de ganadora del US Open 2021 Reuters

"Lo vi en el primer partido y pensé: 'No sé cómo voy a terminar'. Literalmente, no podía ver la pelota por las lágrimas. Apenas podía respirar. Pensé: 'Necesito un respiro'. Siempre estoy con alguien y siempre me observan".

Tras este episodio, la tenista remarcó que su comportamiento cambió: "Obviamente, soy precavida cuando salgo. Intento no descuidarlo porque solo te das cuenta de lo problemático que es cuando estás en esa situación y no quiero volver a estar así".

Previamente, en 2022 otro individuo recibió una orden de restricción de cinco años tras recorrer 23 millas hasta la residencia de Raducanu.

Por su parte, la Asociación de Tenis Femenino (WTA) ya había prohibido la asistencia de este hombre a cualquiera de sus competiciones y aseguró que garantizaría el bienestar de la jugadora y de su equipo.

Este refuerzo de las normas de seguridad se suma al compromiso público de la organización con la protección de sus deportistas.

La advertencia de Boulter

En un contexto de mayor concienciación, la también británica Katie Boulter denunció recientemente abusos y amenazas de muerte recibidas en redes sociales, así como el hecho de haber sido seguida por un vehículo desconocido por las calles de Londres.

Boulter atribuye parte de estos mensajes a apostadores descontentos y advierte de la vulnerabilidad de los atletas.

Para reforzar la seguridad, Sally Bolton, directora ejecutiva del All England Club, afirmó que este año Wimbledon contará con un despliegue policial y militar en el recinto, además de un equipo de especialistas en amenazas fijas.

"Estamos en contacto con los circuitos, la policía metropolitana y otras agencias de seguridad durante todo el año para analizar los tipos de riesgos que debemos considerar y ajustar las medidas implementadas", declaró la ejecutiva.

"Les diría a los jugadores que tengan confianza cuando estén aquí y que si tienen alguna inquietud, que vengan a hablar con nosotros porque podemos implementar acuerdos a medida".