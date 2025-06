Montse Tomé, alto y claro sobre el mensaje de Jenni Hermoso: "Está enfadada y tiene que gestionar..."

La Selección española femenina inicia su camino hacia la Eurocopa de este verano tras conocerse la lista de 23 convocadas que viajarán a Suiza. Al frente, la entrenadora Montse Tomé defendió sus decisiones en el programa El Larguero de Cadena SER.

Entre las ausencias destacó la de Jenni Hermoso, de 35 años y actualmente en el Tigres de la UANL Femenil. Tras quedarse fuera de la convocatoria para la Nations League, hace menos de un mes, publicó en X: "Cansada de escuchar mi nombre entre tanta falsedad. Decir las cosas de frente y como son realmente, no debería costar tanto. No hay necesidad de rodeos cuando se puede ir directo".

El periodista Manu Carreño preguntó a Tomé: "¿A qué te sonó el mensaje que puso Jenni Hermoso?". La seleccionadora reconoció dudas: "Hombre... Bueno... No sé muy bien a qué se puede referir. Mi nombre ahí no lo veo", empezó.

Cansada de escuchar mi nombre entre tanta falsedad.

Decir las cosas de frente y como son realmente, no debería costar tanto. No hay necesidad de rodeos cuando se puede ir directo. — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) May 21, 2025

"¿Si me doy por aludida? Yo puedo entender que la jugadora se enfade porque no venga convocada cuando ella puede sentir que tiene que estar", añadió.

Montse Tomé subrayó su manera de actuar: "Yo trato de ser respetuosa y lo he sido siempre. He dado mis argumentos y se los he dado a ella, y creo que he respondido a todas las preguntas que me habéis hecho durante este año [sobre Jenni Hermoso] y siento que ya no tengo más respuesta ante esto".

Añadió: "Lo que no puedo cambiar es si la gente lo cree o no lo cree" y se mostró con "la conciencia tranquila".

Respecto al seguimiento de la jugadora, expuso que "hemos hecho el seguimiento a Jenni Hermoso en su equipo, ayudándonos de la información de sus entrenadores cuando la hemos necesitado".

Jenni Hermoso conduce el balón en el partido ante Alemania en los Juegos Olímpicos.

Y, ante un nuevo: "¿Cuándo ves ese tuit de Jenni Hermoso qué piensas?", zanjó: "Pues no sé... Que está enfadada y que tiene que gestionar, no hay más".

Además, según la seleccionadora, la RFEF contactó con la jugadora: "Antes de dar la lista de la Eurocopa no la llamé. El caso de Jenni Hermoso es especial. Sé que desde la RFEF se han puesto en contacto con ella".

En el aspecto deportivo, Tomé admitió que el ataque contaba con "jugadoras con rendimientos positivos" y que la competencia en esa posición fue clave.

"Hablé con Jenni Hermoso a principio de temporada... y si veis casi no tuvo participación. Hemos seguido su evolución y en su puesto hay mucha competencia. Es difícil. Pero la hemos seguido, valorado y tenido en cuenta".

Con la lista ya confirmada, la seleccionadora concluyó mostrando su confianza: "Es una lista que hemos meditado mucho. Llevamos todo este año dándole vueltas a diferentes situaciones que tenemos en los partidos y el resultado son estas 23 futbolistas".

Y añadió: "Tenemos la suerte de contar con jugadoras polivalentes que pueden cubrir cualquier contexto". El objetivo es claro: ir a por el título continental. Con ambición real siempre.