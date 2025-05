Cinco minutos de desconexión acaban con el sueño europeo del Betis y bastan al Chelsea para alzarse con la Conference

El Betis vivió una noche muy cruel. Vio muy cerca el primer título europeo de su historia, pero dos chispazos de Cole Palmer en una segunda parte para el olvido acabaron con el sueño y dieron al Chelsea el título de la Conference League (1-4). [Narración y estadísticas en directo]

Dos genialidades del inglés en apenas cinco minutos originaron el derrumbe. Primero con un pase sensacional a la cabeza de Enzo Fernández y después con un reverso genial sobre Jesús Rodríguez para darle a placer a Nico Jackson el tanto de la remontada.

Se cayó el equipo de Pellegrini como un castillo de naipes. Puso contra las cuerdas al equipo de Maresca en la primera parte con una exhibición de Isco y Abde, pero claudicó ante la reacción londinense tras el paso por los vestuarios.

Y es que fue un vendaval del Chelsea. Embotelló al Betis en su área y dio tres zarpazos que dinamitaron cualquier opción de dejar el título en las vitrinas béticas. Jadon Sancho y Caicedo pusieron la puntilla en los últimos minutos.

No logró el Betis hacer historia. Murió en la orilla. Y lo hizo en una noche en la que Antony, una de sus estrellas, estuvo desaparecido en combate. El brasileño pasó desapercibido en todo momento y no fue capaz ni de driblar ni generar peligro con sus disparos. No pudo contener las lágrimas.

Sin tregua

La afición bética reinó en la grada y su equipo correspondió con una primera parte de quilates. Los de Pellegrini no contemporizaron, salieron con el cuchillo entre los dientes. El premio era suculento, de caza mayor.

Con su presión asfixiante, el cuadro bético desmanteló por completo a un Chelsea que no pudo hacer otra cosa más que aguantar el vendaval verdiblanco. Antony perdonó la primera, Jorgensen salvó la segunda, pero Abde culminó en la tercera.

No habían pasado ni 10 minutos cuando el marroquí hizo estallar gran parte del Tarczynski Arena. Fornals interceptó el cuero en una salida de balón blue, lo recogió Isco en zona de tres cuartos que escondió su pase hasta el final.

Abde recibió en el pico del área. Controló orientado con la derecha y se sacó un zurdazo cruzado imposible para Jorgensen. Un golpe directo al mentón que dejó claro que los hombres de Pellegrini no iban a intimidarse ante el gigante británico.

Y es que fue una exhibición del Betis durante la primera media hora. Isco se echó el equipo a la espalda y se adueñó del juego ante la impotencia de los hombres de Maresca. Abde, mientras tanto, era el desborde y la tempestad que rompía la calma impuesta por el malagueño.

De sus botas pudo nacer el segundo. Recortó y dejó sentado a Malo Gusto, se la dio a Cardoso, pero el estadounidense no conectó de forma precisa.

El Chelsea, totalmente desnortado, apenas encontró soluciones con balón. Enzo, totalmente alejado de la base de la jugada, imposibilitó cualquier tipo de creación en la medular blue, dejando a Adrián San Miguel casi como un espectador.

Para olvidar

Debía reaccionar el Chelsea y lo hizo Maresca con varias modificaciones en su dibujo. Los suyos adelantaron las líneas, incrementaron su presión y fueron empujando poco a poco al Betis hacia su propia área.

Los béticos, sin apenas amenaza sobre la portería de Jorgesen, pagaron la deuda de su presión asfixiante de la primera mitad. Se quedaron sin energía y la profundidad de banquillo de los ingleses acabó por decantar la final a su favor.

Fueron cuatro goles en 45 minutos, pero dos de ellos en apenas un lapso de cinco minutos entraron como un golpe directo al mentón del Betis. Palmer se puso el disfraz de mago y firmó dos acciones técnicas magistrales que dieron la vuelta al marcador.

Corría el 65' cuando levantó la cabeza y puso un centro medido a la cabeza de Enzo Fernández. Casi sin tiempo para la reacción, el '20' blue fintó y se deshizo de Jesús Rodríguez en una acción por banda y puso un centro al área pequeña que Jackson empujó a la red con el pecho.

Isco, entre lágrimas tras perder la final de la Conference League. REUTERS

Fue el fin del Betis que ya no tuvo fuerzas para levantarse del suelo. El Chelsea, mientras tanto, terminó por triturar la final al contragolpe. Jadon Sancho hizo el tercero en el 85' con un golazo y Caicedo enterró a los de Pellegrini en el 91'.

Betis 1-4 Chelsea

Betis: Adrián; Sabaly, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez (Parraud, m.46); Johnny Cardoso (Lo Celso, m.85), Fornals (Altimira, m.85); Antony, Isco, Ez Abde (Jesús Rodríguez, m.53); y Bakambu (Aitor Ruibal, m.72).



Chelsea: Jorgensen; Gusto (Reece James, m.46), Chalobah, Badiashile (Colwill, m.62), Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo; Pedro Neto (Jadon Sancho, m.62), Palmer (Marc Guiu, m.87), Madueke; y Jackson (Dewsbary-Hall, m.80).



Goles: 1-0, M.09: Ez Abde. 1-1, M.65: Enzo Fernández. 1-2, M.70: Jackson. 1-3, M.83: Jandon Sancho. 1-4, M.90: Moisés Caicedo.



Árbitro: Irfan Peljto (Bosnia). Amonestó a los jugadores del Chelsea Badiashile (55), Palmer (m.79) y Sancho (m.85) y a los béticos Antony (m.88) y Perraud (m.95).



Incidencias: Final de la Liga Conferencia disputada en el Estadio Municipal de Breslavia ante 39.754 espectadores que prácticamente llenaron sus gradas.