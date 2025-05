Lamine Yamal, tras los pasos de Neymar: un entorno complejo difícil de satisfacer y una pasión que sobrepasa lo futbolístico

El Barça ha decidido no esperar a que termine la temporada para empezar a planificar la siguiente, y en este apartado lo más importante está siendo asegurar la renovación de los pilares sobre los que se sustenta el equipo. El primero en hacerlo fue Hansi Flick, después Raphinha y todo apunta a que Lamine será el próximo.

El extremo se ha ganado a pulso la renovación realizando una de las mejores temporadas que se recuerdan de un jugador azulgrana. 18 goles y 21 asistencias que han servido para que en la Ciudad Condal se celebre La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. El Barça ha empezado una nueva era y Lamine es el jugador llamado a ser el nuevo líder.

Laporta quiere blindar al joven jugador de 17 años ofreciéndole un contrato acorde a su estatus. A pesar de que la presencia de Jorge Mendes como su representante podía dificultar la operación, todo apunta a que ésta llegará pronto a buen puerto. No obstante, la sombra de Neymar todavía planea sobre las oficinas del club.

Esta semana estaba marcada en el organigrama de la dirección deportiva para firmar un nuevo acuerdo que lleva meses negociándose, pero que aún no se había terminado de cerrar. El salario del jugador, el principal problema.

Las negociaciones no están resultando sencillas puesto que Lamine quiere ver aumentado su sueldo de manera notable y el Barça todavía tiene que hacer un encaje de bolillos para cuadrar unas cuentas que siguen bajo mínimos.

Las cifras del contrato

En octubre de 2023 el extremo internacional con España firmó su primer contrato profesional que le vinculaba al Barça hasta junio de 2026. Sin embargo, ya se sentaron las bases del acuerdo que debía entrar en vigor una vez que Lamine cumpliera con la mayoría de edad.

Y es que según el artículo 18.2 del Reglamento FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ), hasta que un futbolista no cumple los 18 años no puede tener un contrato más allá de tres temporadas.

El problema reside en que las condiciones acordadas en ese preacuerdo firmado en 2023 están desfasadas, es por ello que Jorge Mendes ha tenido que viajar a Barcelona para sentarse a negociar con el club.

Joan Laporta abraza a Lamine Yamal en la última renovación. FC Barcelona

En los últimos días se ha especulado que Lamine Yamal quiere ser el jugador mejor pagado de la plantilla, estatus que ostenta Robert Lewandowski con un sueldo bruto de 26 millones de euros por temporada.

Según la plataforma Capology, que analiza la dinámica financiera del fútbol mundial a través de datos exhaustivos sobre los salarios de los jugadores y los estados financieros de los clubes, a día de hoy el jugador del Barça cobra 3.300.000 euros brutos por temporada, unos 1,6 netos.

Una renovación (casi) firmada

Deco, el director deportivo del club, ha asegurado en RAC-1 que "la renovación va por buen camino. Un jugador tiene que tener el contrato que sea justo. Hay que adecuarlo a la realidad que es.

No es importante si es el mejor pagado, tiene que ser de los más importantes que pagamos. Es la gestión de los contratos. Lo importante es que él esté contento y feliz. No hay ningún ambiente mejor ni club que el Barça. Los contratos son de cinco a seis años."

"(Lamine) No ha pedido ser el mejor pagado de la plantilla. No voy a hablar públicamente de los contratos de los jugadores. Lamine no ha pedido nada. Su prioridad no es ser el mejor pagado de la plantilla. Su contrato se adecuará a la realidad, pero los jugadores no tienen que pedir esto", zanjó el portugués.

El jueves, Jorge Mendes se reunió con Lamine Yamal a su llegada a Barcelona con el fin de ver cómo van a afrontar estas últimas semanas de negociación. "Claro que va a renovar. Está feliz. Va a renovar en breve. Va a ser Balón de Oro seguro", aseguraba el representante del azulgrana.

Aunque se esperaba que el agente del jugador tuviera también una reunión con Joan Laporta esta finalmente no se produjo. Entre las cifras del acuerdo que se barajan es que Lamine pase a cobrar 20 millones de euros brutos por temporada, convirtiéndose así en el segundo jugador de la plantilla mejor pagado.

En la línea de Neymar

La renovación de Lamine Yamal puede traer cola de la misma forma que se produjo con el fichaje de Neymar. Las negociaciones se enquistan ante el protagonismo de 'actores secundarios'. Los acuerdos no se producen directamente entre el club y el jugador, sino que es el representante quien opera según los intereses de su cliente.

Aquí entran las figuras de Jorge Mendes, Mounir Nasraoui y Neymar da Silva Santos. El primero es el agente más importante del panorama futbolístico. En su cartera tiene a los mejores jugadores del mundo y tiene una enorme red de contactos que le permiten moverse en los despachos como pez en el agua.

El portugués ha llevado a cabo las operaciones más difíciles y controvertidas de este deporte como la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid rumbo a la Juventus. Para muchos clubes, Jorge Mendes representa la figura de un agente temido que no cesa en su empeño de conseguir el máximo beneficio económico -y no siempre deportivo- para sus representados.

Lamine Yamal junto a su padre Mounir Nasraoui.

Mientras que Mounir Nasraoui es el padre de Lamine Yamal, una persona a quien le gusta estar en el foco de atención y no rehúye de estar en el ojo mediático por sus declaraciones. "Aunque he seguido al Madrid, me la pela. A mí el que me da de comer es el Barça" reconoció en la antesala de la final de la Copa del Rey.

"Vamos a ganar. Me da igual uno, dos o tres, los vamos a reventar", añadió por aquel entonces. En agosto de 2024, Nasraoui preocupó a la opinión pública por ser apuñalado en Barcelona.

La renovación de Lamine Yamal puede suponer un gran peligro para un Barça que ya se metió en un lío en términos económicos con el fichaje de Neymar Jr. La llegada del brasileño a la Ciudad Condal en 2013 estuvo exenta de transparencia y la operación llegó incluso a la vía judicial.

El jugador, su padre y representante, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu fueron acusados de los delitos de corrupción entre particulares y estafa en el fichaje de los jugadores por la entidad azulgrana.

El Barça declaró que la contratación de Neymar costó 57,1 millones de euros, a pesar de que la cantidad real del traspaso según varios informes fue de alrededor de 134 'kilos'. No obstante, en 2018 el padre del jugador reveló que el club había gastado 200 millones en su hijo, contabilizando el sueldo del jugador y las innumerables cláusulas ocultas del traspaso.

Lamine Yamal con la dirección deportiva del Barça en su última renovación. FC Barcelona

La renovación de Lamine Yamal le puede salir muy cara a un Barça que todavía no es un club fuerte en términos económicos y no quiere llevarse ningún otro batacazo a nivel financiero como le sucedió con el mismo Neymar o Leo Messi. A sus 36 años, Robert Lewandowski es quien más cobra de la plantilla, aunque en 2026 es posible que renueve una temporada más y se le baje el sueldo.

El club sabe que Lamine tiene que estar en el primer escalón salarial, pero para ello tienen que ajustar los salarios de Lewandowski, Ter Stegen (6 millones) y Frenkie de Jong (19 kilos más una prima de 6 millones) puesto que están desfasados.

El reto del Fair Play

La dirección deportiva no quiere que Lamine se sitúe en esa escala y acabe rompiendo por completo la masa salarial del club. Además, cabe destacar que el salario de 12 millones de euros brutos que cobraba hasta el mediodía del jueves Raphinha ha subido tras oficializarse por la tarde su renovación.

Con hasta ocho jugadores superando los 10 millones de euros por temporada, el club deberá hacer un nuevo encaje de bolillos para cumplir con las normas de LaLiga y evitar así los problemas tanto de las inscripciones de los jugadores como su labor en el mercado de fichajes.

A priori el Barça no tendrá problemas en renovar a Lamine Yamal puesto que la patronal permitió que los clubes pudieran renovar a jugadores menores de 24 años que hubieran estado al menos tres años en el propio club.

Entre los dos protagonistas, Lamine Yamal y Neymar, existe buena sintonía debido a la admiración que el jugador del Barça tiene por el brasileño. Para el joven talento del Barça, el actual jugador del Santos es su ídolo de la infancia y en varias ocasiones le ha querido rendir un homenaje.

En la final de la Copa del Rey lució un nuevo peinado rubio platino que popularizó Neymar durante sus años en la Ciudad Condal. Ese gesto fue interpretado como un guiño a su ídolo y es que la influencia de Neymar en Lamine va más allá del aspecto físico.

Lamine Yamal con la camiseta de Neymar en su primera época en el Santos

El joven ha expresado en varias ocasiones su admiración por el brasileño, destacando su estilo de juego y carisma. En entrevistas, Yamal ha mencionado que Neymar es su jugador favorito y que ha sido una fuente de inspiración desde su infancia. Incluso ha compartido en redes sociales imágenes luciendo camisetas del Santos, el club donde Neymar inició su carrera profesional.

Sea como fuere en relación al futuro de Lamine, es pronto para dudar de un entendimiento entre el Barça y Lamine Yamal. El golpe, de una manera o de otra, Mendes lo va a dar. Será la segunda renovación del jugador en tiempo récord.