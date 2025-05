Gary Lineker, ex del Barça, fuera de la BBC después de compartir una publicación antisemita

A sus 64 años, el exfutbolista Gary Lineker afronta un desenlace cargado de polémica en sus labores como comentarista tras el anuncio de su inminente salida de la BBC, que pondrá fin a 26 años como rostro principal del programa estrella deportivo de la cadena pública.

Según desvela The Sun, la semana pasada Lineker se reunió con los directivos de la BBC y alcanzó un acuerdo por el cual cortará cualquier vínculo con la emisora tras su última intervención. La decisión se produce en medio de la oleada de críticas en redes sociales tras compartir un material considerado antisemita, lo que derivó en una disculpa pública y en la eliminación inmediata de la publicación.

El origen de la controversia fue un vídeo republicado desde la cuenta Palestine Lobby, que incluía una ilustración de una rata junto al mensaje "el sionismo explicado en menos de dos minutos". Este símbolo, usado en el pasado por Alemania nazi para deshumanizar a la población judía, desató una fuerte reacción de la comunidad judía del Reino Unido y de buena parte de la audiencia.

La publicación de Gary Lineker en sus redes sociales

En su disculpa oficial, Lineker afirmó: "En Instagram republiqué material que, según descubrí posteriormente, contenía referencias ofensivas. Lamento profundamente estas referencias. Nunca compartiría nada antisemita a sabiendas. Va en contra de todas mis creencias. La publicación fue eliminada en cuanto me enteré del problema.

Si bien creo firmemente en la importancia de hablar abiertamente sobre cuestiones humanitarias, incluida la tragedia que se está produciendo en Franja de Gaza, también sé que la forma en que lo hacemos importa. Asumo toda la responsabilidad por este error. Esa imagen no refleja mi punto de vista. Fue un error mío y me disculpo sin reservas por ello".

Cinco días después de la controversia, un informante reveló a The Sun que "es un final desgarrador para una extraordinaria carrera en la radiodifusión. Gary reconoció que su puesto en la BBC era insostenible, y no será anfitrión del Mundial. Ofreció dimitir al final de la temporada y no quería que la BBC, una organización a la que aún tiene en alta estima, se viera arrastrada a más controversias".

Aunque inicialmente se esperaba que continuara cubriendo la FA Cup y el Mundial de 2026, ahora se confirma que su último trabajo será la emisión del próximo fin de semana de Partido del Día. A partir del lunes, Lineker dejará de aparecer en pantalla y la BBC anunciará formalmente su marcha, tras un acuerdo amistoso entre ambas partes.

Sus polémicas en 26 años

No es la primera vez que el exjugador de Barcelona y Tottenham se ve envuelto en polémicas con la cadena pública. En 2023 fue apartado temporalmente tras criticar en redes sociales el plan migratorio del Gobierno conservador, y en febrero de 2025 protestó por la retirada de un documental sobre la Franja de Gaza, que calificó de "censura con motivos políticos".

Con este adiós, concluye una trayectoria de más de un cuarto de siglo en la que Lineker se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la radiodifusión deportiva británica. Su último programa promete ser una emisión cargada de emoción y tensión, reflejo del abrupto final de una era en la cobertura futbolística de la BBC.