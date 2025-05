El Real Madrid cocina a fuego lento el fichaje de Mastantuono, la joya de 17 años de River Plate

Franco Mastantuono se hace oír en Europa. Cada semana, sus actuaciones con el primer equipo de River Plate dan que hablar. Es la nueva joya del fútbol sudamericano. Tiene apenas 17 años, pero su nombre lleva tiempo apuntado en las agendas de los clubes más grandes. Entre ellos ha estado siempre el Real Madrid.

Desde Argentina señalan una ofensiva del club blanco por Mastantuono. TyC Sports desveló que el Madrid ha contactado con los agentes del jugador para tantear las condiciones de un futuro traspaso. No hay una oferta y la cláusula de rescisión es de 45 millones de euros, un precio que se puede considerar alto desde Valdebebas.

El Madrid se posiciona con Mastantuono, aunque River no quiere vender por ahora. Esto decía Jorge Brito, presidente del club de Buenos Aires, sobre un posible traspaso: "Lo mejor que hay que hacer cuando algo está en pleno crecimiento es dejarlo seguir creciendo y no tocar nada. Hay que ser muy cuidadosos y no ponerle más presión de la que ya tiene".

El plan de River pasa por mantener a Mastantuono hasta final de temporada, que en Argentina termina en diciembre. A Franco le quedará entonces un año de contrato —su vinculación acaba en diciembre de 2026— y el club sería más favorable a negociar un acuerdo. Quien le quiera ahora, deberá pagar su cláusula —siempre contando con el 'sí' del jugador—.

El Real Madrid sigue a Mastantuono desde hace tiempo, y vuelve ahora a la carga. El joven futbolista argentino suele actuar como '10' o extremo derecho y es un perfil interesante. Es creativo con el balón y a la vez una amenaza constante para la portería rival, especialmente desde la frontal. A su corta edad, suma seis goles y cuatro asistencias en 17 partidos que lleva jugados este año.

Un gesto que no gustó

La monitorización del Madrid continuará, y no hay que descartar ningún movimiento para este verano. Sin embargo, desde el club blanco se muestran cautos por un proyecto de estrella cuyo entorno ya se la jugó.

Mastantuono estuvo ya muy cerca de aterrizar en el Santiago Bernabéu. El suyo es un caso especial, ya que no tiene que esperar a cumplir los 18 años —los hace el próximo mes de agosto— para llegar a Europa. Tiene pasaporte italiano, por lo que es comunitario. Esta condición llevó al Madrid a trabajar en su incorporación en 2024, cuando Franco acababa contrato con River.

Franco Mastantuono celebra un gol en la Libertadores EFE

Fichar libre a Mastantuono era una jugada ganadora del Madrid, que encabezaba la carrera de los equipos interesados en él. Hubo conversaciones positivas con sus agentes y se vio más que posible la opción de cerrar la operación. Hasta que un movimiento inesperado lo cambió todo. Franco renovó al alza y, lo que más dolió en Valdebebas, su cláusula subió a los 45 millones.

En el Madrid sintieron que el entorno de Mastantuono había aprovechado su interés para beneficiarse de las negociaciones con River. No es nada nuevo. Sin embargo, no es la imagen que gusta al club del manejo de los jugadores que acaban en su plantilla. Esto enfrió el valor que el Madrid daba a su fichaje y no volvió a moverse, al parecer, hasta ahora.