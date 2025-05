La alineación del Real Madrid esta noche contra el Mallorca en la jornada 36 de La Liga

El Real Madrid afronta el partido de este miércoles contra el Mallorca (21.30 horas) con la difícil tarea de mantener la motivación en una Liga que está casi sentenciada. En el club blanco se habla más del adiós de Carlo Ancelotti y la llegada de Xabi Alonso que de los partidos que quedan por jugar. El ambiente no es el más propicio desde El Clásico y el Santiago Bernabéu hará de juez antes del cierre de una temporada sin grandes títulos.

Ancelotti, ya confirmado como el próximo seleccionador de Brasil, se prepara para su despedida del Madrid. El entrenador más laureado en la historia del club (15 títulos) se irá con un sabor agridulce por los resultados, si bien tendrá un homenaje a la altura de su figura. La primera prueba, ante el Mallorca en el Santiago Bernabéu, medirá los sentimientos de la afición merengue.

No estará Vinicius, que acabó El Clásico con una esguince. Tampoco Lucas Vázquez —tocado— ni Tchouaméni —sancionado—. Más problemas en una defensa ya de por sí lastradas y que marcará un once titular repleto de canteranos para suplir las bajas. Así, este será el once titular que presentará Ancelotti en el primero de sus últimos tres partidos al frente del Real Madrid.

En la portería, cero dudas. Jugará Thibaut Courtois. Los cuatro goles encajados en El Clásico alejaron al belga del Trofeo Zamora, que tiene muy cerca un Jan Oblak que lo ganaría por sexta vez en su carrera. El guardameta sigue siendo uno de los pilares del Madrid y lo seguirá siendo en la nueva etapa que se abrirá con Xabi Alonso en el banquillo desde el Mundial de Clubes.

Para la defensa habrá un baile de nombres. Sin Carvajal, Militao, Rüdiger y Alaba, y ahora tampoco sin Lucas Vázquez ni Tchouaméni —reconvertido a central por las bajas—. Ancelotti apuesta por Valverde y Fran García en los laterales y con Asencio y Jacobo Ramón en el eje de la zaga.

Para el centro del campo, Ancelotti volverá a apostar por cuatro jugadores en la zona. Ceballos formará doble pivote junto a Luka Modric. Más adelantados al uruguayo y al croata estarán Jude Bellingham y Arda Güler.

En el ataque, Vinicius se perderá el partido y tampoco se espera a un Rodrygo que lleva sin jugar desde el día del Celta y se retiró este martes del entrenamiento. La situación del brasileño es preocupante y podría desembocar en su salida del equipo este verano. Así, Endrick (tras la lesión de última hora de Brahim) apunta ocupa el hueco libre en el ataque junto a Kylian Mbappé.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Jacobo, F. García; Ceballos, Modric, Bellingham, A. Güler; Endrick y Mbappé.