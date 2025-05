Hansi Flick 'reventó' la rueda de prensa previa a El Clásico con una respuesta: "Szczesny me gusta, a veces fuma..."

La rueda de prensa de Hansi Flick de este sábado, en vísperas de El Clásico, giró en torno al estado anímico del vestuario del FC Barcelona tras la eliminación en la Champions League. El técnico alemán insistió en mostrar que los jugadores están recuperados del golpe y preparados para salir a ganar ante el Real Madrid, a pesar de tener un colchón de cuatro puntos en el liderato.

Flick quitó hierro al ambiente de decepción por la derrota contra el Inter de Milán y se le vio bromista. Tanto que, incluso, se divirtió hablando del inusual hábito, tratándose de un futbolista de élite, que tiene su portero Wojciech Szczesny. No es otro que el de fumar tabaco. Al alemán le preguntaron por el futuro del guardamenta, con contrato sólo hasta final de temporada, y su cáracter, sorprendiendo a todos con la salida que eligió en su respuesta.

"Szczesny es tranquilo, a veces fuma un poco, pero es así", dijo entre risas. "Tiene la edad que tiene y está muy relajado", culminó sobre la figura del portero polaco. Antes de eso, no entró demasiado a valorar su futuro: "Es trabajo de Deco [el director deportivo], yo no me encargo de los contratos. Me gusta, es un tipo tranquilo y mantiene siempre la calma. Le gustaría quedarse en Barcelona y seguir jugando con la camiseta del Barça", dijo.

😂 Flick, en rueda de prensa



😅 "Szczęsny es más tranquilo, a veces fuma un poco..." pic.twitter.com/o0MWNq2DFT — Tiempo de Juego (@tjcope) May 10, 2025

La referencia al lado fumador de Szczesny, reconocido por él mismo en otras entrevistas, desató las risas en la sala de prensa. Flick protagonizó así una anécdota graciosa en una conferencia algo tensa por lo que se le viene al Barça. Por cierto, el polaco será titular, como se encargó de confirmar el entrenador germano en otra pregunta de la rueda ante los medios.

Flick tampoco entró a valorar el futuro del otro polaco que tiene en plantilla, que no es otro que su '9' Lewandowski. El delantero tiene contrato hasta 2027, por lo que no es un asunto que parezca preocupar al técnico culé: "En caso de Robert, le queda un año más y ya veremos qué ocurre", se limitó a decir.