Quién es Yusi, el canterano del Real Madrid que podría debutar con el primer equipo este fin de semana frente al Celta de Vigo

El Real Madrid no está teniendo suerte esta temporada con las lesiones. A las ya conocidas bajas de Carvajal y Militao, en los últimos días se han sumado las de Alaba, Mendy y Rüdiger que se perderán también las últimas jornadas de Liga.

Unos percances que dejan a Ancelotti en una situación muy delicada para formar su zaga de aquí a final de temporada. Lucas, Asencio, Vallejo y Fran García son los únicos defensas sanos por lo que el italiano tendrá que hacer malabares para formar sus onces.

En la derecha está la opción de Valverde, en el eje de la zaga puede jugar Tchouaméni, pero los problemas vienen en el sector izquierdo. Camavinga, parche habitual en el carril zurdo, también está lesionado por lo que Fran García es la única solución en el primer equipo.

No le queda otra a 'Carletto' que echar mano de la cantera y ahí aparece el nombre de Yusi. Youssef Enríquez 'Yusi' (octubre, 2005), jugador del Castilla, podría disputar este fin de semana frente al Celta de Vigo sus primeros minutos con el primer equipo.

El lateral hispano-marroquí aterrizó en La Fábrica en 2017 y su crecimiento ha sido meteórico desde el primer día. Comenzó en el Infantil B y fue subiendo año a año de categoría hasta saltar el pasado verano del Juvenil A al Real Madrid Castilla.

A las órdenes de Raúl, Yusi se ha perdido únicamente un partido esta temporada en Primera RFEF. Acumula más de 2.600 minutos en los que ha marcado un gol y ha repartido cuatro asistencias. Un lateral con recorrido, con una pierna izquierda deliciosa. También va bien por alto y tiene el carácter suficiente para ser un peso pesado en un vestuario.

En diciembre, Yusi entró en la convocatoria del partido de Champions frente a la Atalanta y lo más probable es que este próximo fin de semana vuelva a entrar en la lista.

Internacional por Marruecos

A pesar de no haber debutado con el primer equipo, Yusi ya sabe lo que es tener experiencia internacional. Disputó el Europeo sub-17 con la selección española, pero en 2023 cambió el rumbo de su carrera y se decantó por representar al país de su padre: Marruecos.

Ya ha jugado cinco partidos con la sub-20 del combinado africano e incluso ha sido citado por Regragui para la Absoluta. Fue en parón internacional de marzo de 2024 (misma fecha que Brahim), aunque no disputó un solo minuto ni ante Angola ni ante Mauritania.

Desde entonces no ha vuelto ser llamado por su Selección. Algo lógico teniendo en cuenta que no ha disfrutado de minutos en la élite. Eso sí, si comienza a hacerse un pequeño hueco en el primer equipo del Real Madrid no cabe duda que Marruecos no tardará en llamar de nuevo a su puerta.