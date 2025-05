Nico Williams, el verdugo de Inglaterra en la Eurocopa, es la nueva amenaza de un United imbatible en Europa

"En los grandes partidos es cuando aparecen los buenos jugadores". Este ha sido el mensaje claro y contundente que ha lanzado Nico Williams en la rueda de prensa previa al partido ante el Manchester United. El internacional va a acaparar todos los focos y las opciones del Athletic Club por meterse en la final dependen, en gran parte, de cómo esté él.

Su estado de forma no es una incógnita: tres goles en los últimos cuatro partidos en Europa League. La clasificación a los cuartos de final fue obra suya con el doblete conseguido ante la Roma en San Mamés y ante el Manchester United quiere ser también el líder de su equipo a pesar de su temprana edad, 22 años.

Nico Williams no es un jugador desconocido ni para los 'red devils' ni para Inglaterra. El internacional fue el MVP en la final de una Eurocopa donde España se terminó imponiendo a 'The Three Lions' (Los Tres Leones), por lo que no se espera que tenga un buen recibimiento en Old Trafford.

El extremo español se reencontrará con Luke Shaw y Kobbie Mainoo, quienes ya saben qué tipo de jugador es Nico Williams. Sin embargo, la presencia de los dos jugadores es seria duda, puesto que mientras el lateral ha regresado ahora con el grupo tras un año aciago por las lesiones, el mediocentro también arrastra problemas físicos.

El Athletic Club tiene en sus filas a los dos máximos goleadores de la Europa League, los hermanos Williams. Cada uno ha marcado cinco goles y el pequeño llega con las pilas cargadas después de unos partidos ausentes siguiendo el plan específico del club para recuperarse de una pubalgia.

El sueño de Nico Williams

Llamado a hacer historia en el Athletic si decide jugar allí durante toda su carrera, Nico Williams es uno de los valores más importantes que tiene no sólo el club vasco, sino también España. Un jugador que conforma una generación de futbolistas que pueden marcar una época en el fútbol.

Esta temporada ha descorchado la botella de los goles y sus registros ya están siendo mejores que la campaña pasada, donde terminó con 8 goles y 16 asistencias. El extremo lleva once goles y siete asistencias en el presente curso. La gran revelación de Europa es el objeto de deseo del Barça, aunque también le llegan cantos de sirena de la Premier.

No obstante, su cláusula cifrada en 58 millones de euros es la gran baza de un club que quiere retener al jugador el mayor tiempo posible. A pesar de la proximidad del mercado de fichajes, Nico tiene la cabeza puesta en terminar de hacer una temporada histórica con el Athletic para así poder cumplir su sueño.

Nico Williams durante el partido ante el Rangers. Reuters

"Estoy viviendo un sueño. Desde bien pequeño he querido estar aquí para jugar grandes partidos. No puedo estar más orgulloso del equipo y de toda la gente que nos arropa. Cuando la gente te corea después de marcar un gol es algo que no se puede describir. Quiero seguir dando alegrías a San Mamés", reconoció tras conocer la victoria del Manchester United ante el Olympique de Lyon.

"El sueño es levantar la copa de campeón en San Mamés. Tengo oportunidad de hacer historia en este club. El sueño nunca acaba [...] Desde el principio hemos afrontado esta eliminatoria con un perfil bajo, a lo bajini se vive bastante mejor, que ya lo dijo mi hermano. Entiendo la ilusión de la gente, pero nosotros tenemos que hacer nuestro mejor papel para que vaya todo muy bien", analizó.

La antesala a la final no será fácil para Nico Williams y el Athletic Club, a pesar de que el Manchester United no esté, ni mucho menos, en su mejor momento. Los de Rubén Amorim sólo pueden salvar la temporada por medio de la Europa League, ya que este año han competido sin pena ni gloria en Inglaterra.

Sin embargo, los 'red devils' son el único club de los 108 que han competido en la presente campaña en competiciones europeas que aún no conocen la derrota. "Con la plantilla que tenemos, toca elegir y priorizar una competición. Y la Europa League es muy importante para el club", reconoció el entrenador portugués, quien tiene sólo esta vía para obtener el billete de la Champions para la próxima temporada.