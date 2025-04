Raphinha ya mira a la 'MSN': los números de un líder que pensó dejar el Barça y que una charla con Flick cambió su carrera

La heroica remontada del FC Barcelona ante el Celta de Vigo dejó una emotiva imagen segundos después del pitido final. En medio de la locura, con los futbolistas celebrando el triunfo y con el público de Montjuïc estallando de júbilo, Hansi Flick y Raphinha se fundieron en un sentido abrazo durante varios segundos.

Un gesto de cariño entre dos personas que han cambiado por completo el paradigma del Barça, que está a tan solo 10 partidos de poder firmar el tercer triplete de su historia. Dos figuras con una conexión especial y que han viajado de la mano en este camino de rosas que se inició en agosto.

Aquel mes supuso un punto de inflexión para el barcelonismo. Se llevó a cabo una decisión que por aquel entonces pasó desapercibida, pero que de un tiempo a esta parte se ha convertido en la gran noticia de la entidad culé.

Raphinha celebra uno de sus goles contra el Celta. REUTERS

Con la posible llegada de Nico Williams al Barça, Raphinha se planteó seriamente su salida del club. Llegó a dudar de su importancia en la plantilla y todo parecía encaminado a una venta. Fue ahí cuando entró el papel de Hansi Flick quien, tras una conversación con el brasileño, le convenció para que continuase.

Así lo confirmó el propio Raphinha tras marcar el gol de la victoria ante el Celta en el último minuto. "Hansi me cambió prácticamente todo. Como he dicho otras veces en entrevistas, me iba del club antes de empezar la temporada y el míster fue súper importante para quedarme", dijo.

"Me ha dado conciencia para hacer todo lo que estoy haciendo. Me ha cambiado la carrera. Es mi mejor etapa desde que empecé en el fútbol y se lo debo todo al míster", añadió el futbolista carioca.

Números históricos

No cabe duda que a Raphinha le ha cambiado la carrera este año. Su nivel ha incrementado a niveles insospechados y se ha convertido en uno de los futbolistas más determinantes del mundo.

Con su doblete y su asistencia contra el celta, el jugador brasileño puede presumir ya de haber colaborado en 51 goles este año con la elástica azulgrana. Suma 30 tantos y ha dado 21 pases de gol. Casi nada. Y todavía le quedan 10 partidos por jugar.

COMPETICIÓN PARTIDOS GOLES ASISTENCIAS La Liga 30 15 9 Champions League 12 12 7 Copa del Rey 4 1 4 Supercopa de España 2 2 1 TOTAL 48 30 21

Por poner en contexto, el curso pasado marcó 10 goles y repartió 11 asistencias y en su primera campaña de azulgrana hizo 10+12. Es decir, prácticamente ha triplicado sus cifras esta temporada hasta convertirse en el jugador diferencial del equipo más en forma del mundo.

Lo que en octubre podría parecer una racha se ha convertido en una realidad y en el cambio de paradigma hacia la figura de Raphinha. Su candidatura al Balón de Oro es real y ha comprado ya varios papeletas para lograrlo. Lo que ocurra de aquí a un mes puede ser determinante.

A la altura de los mejores

La temporada de Raphinha está dejando a todos boquiabiertos. No es para menos, sus registros están a la altura de los que firmaron leyendas como Messi, Suárez o Neymar Jr.

Si bien es cierto que los de los dos primeros quedan algo lejos, Raphinha ya ha igualado la mejor temporada de Neymar durante su etapa como jugador azulgrana. El brasileño participó en 52 goles (31+21) en los 49 partidos que disputó en el curso 15-16. Su compatriota Raphinha está a una cifra de igualarlo y por delante tiene todavía nueve o 10 encuentros.

Suárez, Neymar y Messi celebran un gol. EFE

El '11' culé ya ha superado a figuras como Ronaldo (su mayor registro son 47 participaciones), Rivaldo (46) Ronaldinho (44), Eto'o (43), Lewandowski (43) o Ibrahimovic (32).

Su curso ya es sobresaliente. No se le puede exigir más. Pero Raphinha es insaciable y quiere seguir haciendo historia. En su mira ya está el Real Madrid. También el Inter de Milán. Quiere el triplete y debe ser él quien guie al Barça a conseguirlo.