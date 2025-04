Mapi León, jugadora del FC Barcelona femenino, sancionada con dos partidos por el tocamiento a Caracas

Mapi León ha sido sancionada con dos encuentros después del tocamiento a Daniela Caracas durante el derbi catalán entre el Barça y el Espanyol de la Liga F disputado el pasado 9 de febrero.

Hace unos días que la Federación entró de oficio para sancionar a zaguera azulgrana, pero no ha sido hasta esta mañana, en la víspera del duelo ante el Atlético, cuando se ha hecho oficial. La entidad azulgrana recurrió, pero su argumento fue rechazado. También acudió al TAD y no ha recibido respuesta.

Mapi León se perderá por tanto el partido de este domingo frente al Atlético y el del próximo 16 de abril frente al Sevilla. Estará lista para las semifinales de la Women's Champions League contra el Chelsea.

El revuelo

La sanción a la futbolista azulgrana llega después de lo ocurrido hace dos meses en el Barça - Espanyo. En el minuto 15 de juego, Mapi León le tocó las partes íntimas a la jugadora blanquiazul Daniela Caracas. Una acción que no tuvo consecuencias de forma inmediata, pero que provocó un gran revuelo 24 horas después.

El Espanyol reaccionó publicando en su página web un comunicado oficial por lo ocurrido. El club perico condenó el gesto de Mapi León y señaló que su jugadora, Daniela Caracas, "al asimilar lo sucedido, tomó conciencia de la gravedad del gesto". Asimismo, la entidad anunció que pone a disposición de la futbolista los servicios jurídicos del club "por si desea emprender acciones legales".

Mapi León se defendió negando que le tocara sus partes íntimas a Daniela Caracas y señaló que el contacto fue en su pierna.

DECLARACIÓ DE LA NOSTRA

JUGADORA MARÍA PILAR LEÓN pic.twitter.com/IuVhdJNfB5 — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) February 10, 2025

"En ningún momento vulneré, ni tuve la intención de vulnerar, la intimidad de Daniela Caracas. En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna diciéndole como reacción a dicho encontronazo", dijo.

"En ningún caso se me pasaría por la cabeza tocar partes íntimas de ninguna de mis compañeras, va en contra de mis principios y no lo haré nunca. Condeno el acoso que al parecer viene sufriendo Daniela en las redes sociales, que no tiene nada que ver conmigo y le muestro mi más sincero apoyo", añadió en el escrito publicado por el Barça.