Más marihuana y menos 'chupi', el plan de los médicos de Diego Maradona en los días previos a su muerte

En medio del juicio que sigue generando tanto controversia, se han filtrado audios que tienen que ver con los últimos días de Diego Armando Maradona. Las grabaciones, difundidas en el programa Viviana en Vivo, muestran el planteamiento poco convencional del equipo médico, liderado por el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, cuya propuesta incluía el uso de marihuana y la suspensión de lo que ellos denominan ''chupi'.

Durante la transmisión del canal El Trece, la conductora Viviana Canosa presentó las grabaciones que sacuden la causa. En uno de los audios se escucha la afirmación: "Digo algo entre nosotros, pero obviamente jamás lo diría delante de ellos, pero lo mejor le puede pasar a Diego que fume marihuana y que deje el 'chupi'. Eso sería lo mejor".

En este contexto, Luque expresaba su preocupación por la combinación de sustancias, argumentando que "lo que pasa que lo está combinando las dos (marihuana y alcohol), y ahí la cag... Mañana yo voy a buscarle la vuelta".

Por su parte, Cosachov se refirió a la gestión de los enfermeros a cargo del cuidado domiciliario. La psiquiatra relató: "Yo creo que la postura que están las hijas y demás nos van a tirar todo el fardo a nosotros con respecto a los enfermeros, que nosotros decidamos. Y en realidad no me parece tan incoherente y nos tiren el fardo nosotros decidamos si necesita enfermería o no porque eso no sé si las hijas tienen que decidirlo".

Seguidamente, agregó: "Entiendo tu punto de cubrirnos, pero me parece que todo (hay que hacerlo) de forma justificada. Podríamos hacerlo con el consenso de ellas".

En otro audio, Cosachov propuso medidas para reorganizar la atención, comentando: "Bancá un cacho con los enfermeros, porque si no es como que sacamos a todos de golpe, pero yo creo que de a poco hay que ir limpiándolos".

Asimismo, cerró su intervención con la sugerencia: "Por ahí podríamos plantear enfermería de noche, que es cuando menos gente hay, y después ya durante el día que es cuando está Maxi Pomargo... O que Maxi le dé la medicación. No sé, se me ocurre pensar. Pero por ahí más adelante, por ahora que se la fumen las enfermeras".

Verónica Ojeda, en el juicio

Este martes declara en el juicio la exesposa del astro, Verónica Ojeda. En sus declaraciones ante la Fiscalía en 2020, afirmó que desde que el anterior médico, Alfredo Cahe, dejó de acompañar a Maradona, la situación sanitaria del icono se deterioró notablemente.

Verónica Ojeda y Maradona, en Buenos Aires Gtres

Según ella, los cuidados en la vivienda de la localidad de Tigre fueron insuficientes, contrastando con el internamiento domiciliario previo que incluía atención médica continua y otros recursos de emergencia, como ambulancias y helicópteros.

El juicio, en el cual intervendrá también el médico perito Mario Schiter, busca esclarecer si siete profesionales de la salud incurrieron en negligencia que habría contribuido al fallecimiento del deportista el 25 de noviembre de 2020. Aseguran que la decisión de tratar a Maradona fuera de un entorno hospitalario pudo haber resultado en una atención deficiente.