Detectives a sueldo de La Liga elaboraron informes falsos contra un bar al que acusaron de emitir fútbol pirata

Detectives a sueldo de LaLiga elaboraron informes falsos contra el dueño de un bar de Barcelona al que acusaron de emitir partidos de fútbol de forma ilegal, recurriendo a la piratería. Ahora, los juzgados de Barcelona acaban de absolver a este empresario tras acreditar que la información aportada por el investigador presentaba numerosas irregularidades.

Según la sentencia del Juzgado de Instrucción nº 10 de Barcelona, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la documentación del verificador de la entidad que preside Javier Tebas está plagada de anomalías. Desde el nombre del local hasta la ubicación del mismo, todas las pruebas recabadas resultan erróneas a ojos de la jueza.

La primera de ellas es la que concierne al nombre negocio. "El establecimiento, y la dirección que consta en el informe aportada con la denuncia, no coinciden con el establecimiento ni la dirección del establecimiento del denunciado", describe la sentencia.

El dueño del local fue denunciado el pasado 26 de julio por una abogada que actuó en representación de la asociación deportiva que organiza la liga española de fútbol. El empresario denunciado se llama Pascual y regenta el 340 Bar en número 440 del Carrer de Biscaia, en el distrito barcelonés de Sant Andreu. Su abogado demostraría que, en realidad, el establecimiento señalado por el veritifcador de LaLiga en su informe era otro diferente.

"La denuncia", prosigue la jueza, "se interpone por la retransmisión no autorizada del partido del Villarreal contra el Atlético de Madrid del día 1 de abril de 2024 a las 21 horas por el Bar X sitio en la calle Biscaia número 226", tal como consta en el informe aportado junto a la denuncia.

Cuando a Pascual le llegó la denuncia y recurrió al letrado David Martínez Cubells, del despacho Martínez Cubells, lo primero que le dijo es que su bar se encuentra en la misma calle, pero varios números más allá al referido en el informe del detective. Aportó un conjunto de facturas para demostrarlo, así como el contrato de arrendamiento del local.

En el acta elaborada por este "verificador" de LaLiga, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se hace constar que la visita al establecimiento se realiza entre las siete y las siete y media de la tarde. No obstante, el partido cuya retransmisión ilegal se reclama se produjo ese mismo día, pero hora y media más tarde, a las nueve de la noche. "En consecuencia, el testigo no pudo ver la retransmisión ilegal del partido en cuestión que en el momento de la visita no había empezado", remata la jueza.

Informe aportado por el verificador con datos erróneos. EL ESPAÑOL

El detective, durante su visita, realizó una fotografía a la pantalla de televisión para dejar constancia de que el aparato estaba adaptado para emitir fútbol de forma ilegal. Sin embargo, durante el juicio el empresario no pudo reconocer claramente el televisor "por la calidad de la imagen". Además, como deja por escrito la jueza en la sentencia, el dueño del bar negó que el televisor mostrado fuera el suyo, "ya que en su establecimiento el televisor es de una marca distinta a la enseñada en la fotografía".

"En consecuencia, de todo lo expuesto, existen serias dudas de la autoría de la autoría y de la comisión de la infracción que se atribuye al denunciado", finaliza la sentencia. En virtud del principio de presunción de inocencia, se dictó finalmente una sentencia absolutoria.

Informe anómalo

LaLiga lleva años camuflando hombres de negro entre la clientela de los bares de toda la geografía española con el fin de detectar aquellos que emiten los partidos pirateando la señal. Según distintas publicaciones, son unas 100 personas que se hacen pasar por los clientes de los locales peinando miles de bares en las ciudades de toda España.

Según la propia entidad explicó el pasado verano en una nota de prensa, son ya más de 1.000 sentencias condenatorias frente a los establecimientos que cometen fraude audiovisual. La pasada temporada, los verificadores de LaLiga, que tienen su propio departamento, defienden que habrían identificado al menos 15.000 establecimientos emitiendo de manera ilegal.

Según el verificador que elaboró esta investigación, el bar de Pascual en Barcelona era uno de ellos. En su informe, este individuo señala que "ha verificado que en la pantalla de televisión se estaba emitiendo el partido disputado entre el Villarreal y el Club Atlético de Madrid sin que se diesen los parámetros que permitan acreditar que es una emisión autorizada".

"Como prueba de lo anterior, se han realizado fotografías tanto de la fachada del establecimiento como a la televisión que se encontraba dentro del mismo, y del ticket de la consumición", finalizaba.

Sin embargo, ni la televisión era la del local, ni el local era el denunciado, ni tampoco se aportó ningún ticket de consumición como evidencia, como la jueza le recordó durante el juicio a este supuesto detective de LaLiga.

La entidad que preside Tebas dio por bueno el informe y con él interpusieron una denuncia: "La conducta ilegal llevada a cabo por el titular o responsable del establecimiento público denunciado se realiza con el patente ánimo de obtener un beneficio económico". Según las palabras del abogado de LaLiga durante la vista oral, se habrían iniciado en Barcelona más de 800 denuncias a establecimientos en similares circunstancias.