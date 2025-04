Bombazo en el Manchester City: Kevin de Bruyne anuncia su salida del club a final de la presente temporada

El Manchester City llora la decisión de Kevin De Bruyne de abandonar el club a final de temporada después de una década en las filas del equipo 'citizen'. El centrocampista belga ha sido uno de los jugadores más influyentes en la historia del club. La pieza que engrasaba la máquina de un club que ha dominado en Inglaterra durante los últimos años.

No cuelga las botas, pero los aficionados del equipo 'sky blue' no podrán seguir deleitándose con la calidad de un jugador que se retira como una de las grandes leyendas no sólo del Manchester City, sino también de la Premier League, puesto que es el mejor asistente de la historia.

A través de sus redes sociales el mediocentro belga ha querido compartir la noticia en un mensaje dirigido únicamente a la afición del equipo inglés, ya que Kevin De Bruyne no se retira del fútbol profesional, sino que abandona la disciplina del Manchester City al mismo tiempo que siguen emergiendo con fuerza los cantos de sirena del fútbol saudí.

Después de no tener oportunidades en el Chelsea, el belga encontró en el Wolfsburgo el club idóneo para recuperar las sensaciones perdidas en Stamford Bridge. Apenas estuvo dos temporas cuando el Manchester City decidió pagar 60 millones de euros por un jugador que terminó la temporada 2014-15 con 16 goles y 26 asistencias.

La influencia de Kevin De Bruyne en el centro del campo del Manchester City le ha llevado a disputar 413 partidos donde ha marcado 106 goles, ha dado 174 asistencias y se ha alzado con seis títulos de la Premier League, una Champions, dos FA Cup, cinco Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

El comunicado de 'KDB'

"Si veis esto os podéis imaginar qué voy a decir, así que iré directo y os haré saber que van a ser mis últimos meses como jugador del Manchester City. Nada de esto es fácil de decir, pero como futbolista sabes que este día llega. El día es hoy y os merecéis escucharlo de mí", confesí De Bruyne en una carta publicada en sus redes sociales.

"El fútbol me ha traído a todos vosotros y a esta ciudad. Seguir mi sueño, sin saber que este tiempo me cambiaría la vida. Esta ciudad, este club y esta gente me lo ha dado todo. No he tenido otra opción que dar lo mejor de mí, y sabés qué, lo hemos ganado todo. Nos guste o no, es momento de decir adiós.

Mánchester siempre estará en el pasaporte de mis hijos y, sobre todo, en nuestros corazones. Esta siempre será nuestra casa. Toda historia llega a un final, pero este ha sido definitivamente el mejor capítulo", añadió.