La alineación del FC Barcelona hoy ante el Betis en el partido de La Liga

El líder de La Liga, el FC Barcelona, asume este sábado un nuevo reto en Montjuïc. Los de Hansi Flick se enfrentan al Betis como broche a una semana en la que lograron el billete a la final de la Copa del Rey.

Sobre el terreno de juego de Montjuïc se citarán dos de los equipos más en forma del campeonato: los azulgranas están invictos en este 2025 y encadenan nueve victorias consecutivas en el campeonato miguero, mientras que el Betis lleva seis triunfos seguidos y aún mantiene intacto el sueño de jugar en la Champions la próxima temporada.

Hansi Flick podrá disponer de un once de garantías para llevarse la victoria ante un conjunto verdiblanco del que no se fía a pesar del 5-1 en la Copa del Rey. A pesar del partido ante el Borussia Dortmund en Champions, el alemán no quiere pensar en otra cosa que no sea el Betis, aunque puede hacer algunos cambios pensando en las rotaciones.

En la portería, Flick contará con el polaco Szczesny. Una de las noticias de las últimas semanas en Can Barça fue la reaparición de Marc-André Ter Stegen haciendo parte de un entrenamiento con el grupo, pero aún queda para el regreso del portero alemán tras su grave lesión. Por otro lado, el canterano Iñaki Peña sigue relegado a un plano muy secundario desde que perdiera la titularidad.

Para la defensa, Flick confirmó en rueda de prensa que Cubarsí está preparado y, por tanto, se espera que forme pareja de centrales junto a Iñigo Martínez. No hay dudas en las bandas, donde formarán los dos habituales del técnico alemán: Jules Koundé, por la derecha, y Alejandro Balde, por la izquierda.

Alineación del Barça ante el Betis.

En el centro del campo, sin Casadó, la titularidad de Frenkie de Jong se ve reforzada para este partido y los que están por venir. El neerlandés acompañará en el doble pivote a un Pedri que se ha erigido como uno de los claros líderes del equipo. Por delante, Gavi jugará ante la ausencia de Olmo.

En cuanto al ataque, Flick no contempla otra posibilidad que no sea alinear a su tridente de gala. Raphinha y Lamine Yamal serán los protagonistas en las bandas, mientras que Lewandowski estará en el frente de ataque para buscar el triunfo.

Alineaciones probables:

FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Pedri, De Jong, Gavi; Lamine Yamal, Ferran Torres, Lewandowski.

Betis: Adrián; Sabaly, Llorente, Bartra, Ricardo; Johnny Cardoso, Sergi Altimira; Jesús Rodríguez, Lo Celso, Antony; y Cucho Hernández.