Chueko, el guardaespaldas de Messi, peleador de MMA y supuesto Navy Seal, vetado por la MLS pese a bloquear 16 saltos

La Major League Soccer ha tomado una decisión tan sorpresiva como polémica: vetar a Yassine Chueko, el guardaespaldas personal de Lionel Messi, de los campos de juego durante los partidos del Inter Miami.

Chueko, conocido por su físico imponente y sus reacciones fulminantes ante cualquier intento de invasión de campo, ya no podrá custodiar a la estrella argentina a pocos metros, como venía haciendo desde julio de 2023.

El propio Chueko lo confirmó durante una entrevista con House of Highlights, donde expresó su incredulidad por la medida adoptada por la MLS y la Concacaf. "No me permiten estar más en el campo.

Yassine Cheuko, junto a Leo Messi en el vestuario del Inter Miami

En Europa, en siete años, tuve que intervenir en seis ocasiones. Aquí, en apenas 20 meses, ya van 16 invasiones”, explicó. A pesar de la frustración, insistió en que quiere seguir colaborando: "Me encanta la MLS, me encanta la Concacaf, quiero ayudar. No soy mejor que nadie, pero tengo experiencia. Podemos hacerlo mejor”.

La medida se volvió evidente durante el partido de ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Inter Miami y Monterrey, cuando a Chueko se le negó el acceso al campo tras un tenso cruce entre Messi, lesionado en ese momento, y el cuerpo técnico del club mexicano.

Desde entonces, solo puede ingresar a vestuarios y zonas mixtas, quedando al margen de su puesto habitual junto a la línea de banda.

Un personaje viral

Desde que Lionel Messi aterrizó en Miami para incorporarse al Inter, la presencia de Yassine Chueko se volvió tan constante como llamativa.

Su silueta musculosa y su andar calculado alrededor del astro argentino pronto se convirtieron en parte del paisaje habitual en los partidos del equipo floridano. Su misión: evitar cualquier contacto no autorizado con el campeón del mundo.

Chueko fue contratado directamente a sugerencia del presidente del club, David Beckham. Ni el club ni el propio Messi han ofrecido declaraciones oficiales sobre el vínculo con su guardaespaldas, pero la confianza del jugador en él es evidente.

Yassine Cheuko, bloqueando a un espontáneo

En más de una ocasión, se lo ha visto acompañándolo no solo en los partidos, sino también en momentos privados con su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos.

Ha evitado decenas de intentos de contacto físico, incluso en medio del juego. En Los Ángeles, durante un encuentro contra LAFC el 3 de septiembre de 2023, saltó al campo con una velocidad sobrehumana para interceptar a un fanático que, vestido con la camiseta del Barcelona, intentó abrazar a Messi. Lo sujetó del cuello y lo alejó sin contemplaciones.

También ha sido protagonista de momentos más amables, como cuando un niño se coló en la cancha para conseguir un autógrafo. Lejos de expulsarlo, lo escoltó hasta Messi, quien accedió encantado a la petición.

Supuesto pasado militar

La leyenda de Chueko creció rápidamente, alimentada por su fisonomía, su entrenamiento en artes marciales mixtas y, sobre todo, por los rumores de que había sido miembro de los Navy SEAL, la élite de las fuerzas especiales estadounidenses.

Diversos medios y cuentas en redes sociales replicaron esta versión, asegurando incluso que había servido en Irak y Afganistán.

Sin embargo, esta narrativa se desmoronó cuando varios veteranos de los Navy SEAL desmintieron categóricamente que Chueko haya formado parte de la unidad. "Nunca hemos oído hablar de él”, dijeron al Daily Mail.

Un exmiembro incluso revisó una base de datos oficial de veteranos y su nombre no aparecía registrado. Christophe Freisenbruch, también ex SEAL, fue aún más duro: "Karma es que te descubran cuando te promocionan como SEAL sin haber ganado el Tridente. Es fraude o un error de los medios”.

Lo cierto es que Chueko jamás ha afirmado públicamente haber formado parte de los Navy SEAL. En sus redes sociales no hay alusión alguna a una trayectoria militar.

En cambio, abundan los vídeos de entrenamientos de kickboxing y MMA en campamentos de Asia, sobre todo en Tailandia, donde ha entrenado con el prestigioso equipo Tiger Muay Thai.

En uno de esos vídeos se lo ve noquear a su rival con una patada en la cabeza en menos de dos minutos.

Perfil discreto

A pesar del misterio que rodea a su figura, algunos datos verificados se conocen. Chueko es estadounidense, musulmán practicante, y tiene 34 años.

Usa con frecuencia expresiones como "alhamdoulilah” en sus publicaciones. En noviembre de 2020 posó con una gorra de The Money Team, la marca del exboxeador Floyd Mayweather Jr.

Tiene más de 200.000 seguidores en Instagram, donde comparte entrenamientos extremos, viajes y escasas apariciones personales.

Ni una palabra sobre Messi, ni sobre su rol como escolta personal, aunque todos saben perfectamente a qué se dedica.

Chueko también ha demostrado tener buena relación con los compañeros de Messi. En la celebración del título ganado por el Inter Miami, fue sorprendido por Joseph Martínez con una broma amistosa.

Le dio un golpe en el trasero y, al darse vuelta, Chueko lo reconoció y respondió con un apretón de manos y un abrazo sonriente.

Un veto que divide

La decisión de vetarlo ha abierto un debate en la MLS sobre la seguridad en los estadios. Mientras Chueko afirma que en Europa apenas vivió seis invasiones en siete años, en Estados Unidos ya ha detenido 16.

"Aquí hay un problema real. Sacarme a mí del campo no lo resuelve”, aseguró. La paradoja es evidente: el hombre que se convirtió en símbolo de protección para Messi es ahora considerado un factor de riesgo.

El último incidente que protagonizó fue especialmente simbólico: un fanático logró burlar su vigilancia y lo derribó antes de alcanzar a Messi. Fue la primera vez que alguien superó su barrera física, y quizás ese episodio precipitó la decisión de apartarlo.

Más allá de polémicas y contradicciones, el futuro de Yassine Chueko en la MLS es incierto. Lo que es seguro es que su figura seguirá rondando la historia de Messi en Estados Unidos, ya sea dentro o fuera del campo.

Como sombra silenciosa o como protagonista viral, Chueko se ha ganado un lugar, aunque ahora lo obliguen a patrullarlo desde lejos.