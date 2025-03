Tensión en el juicio por la muerte de Maradona: el juez estalla contra un testigo y exige que responda "toda la verdad"

La quinta jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona vivió este martes un momento de fuerte tensión cuando Andrea Flavia Jordán Camus, la agente inmobiliaria que gestionó el alquiler de la casa donde el exfutbolista pasó sus últimos días, cayó en contradicciones respecto a su declaración inicial y fue advertida severamente por el tribunal.

El juez Maximiliano Savarino interrumpió su testimonio y, en tono firme, le recordó su obligación legal: "Usted tiene que decir la verdad".

Jordán Camus fue la primera testigo en declarar esta jornada. Su testimonio era esperado, ya que ella tuvo un rol directo en las negociaciones para que Maradona se mudara al número 45 del barrio privado San Andrés, en Tigre, tras su operación por un hematoma subdural.

Sin embargo, su relato despertó desconfianza entre las partes, especialmente en los representantes de Dalma y Gianinna Maradona, hijas del exentrenador de la selección argentina.

Uno de los momentos más tensos se dio cuando el abogado de las querellantes, Fernando Burlando, le recordó a la testigo que en su primera declaración ante la fiscalía, el 8 de noviembre de 2021, había afirmado haber mantenido una videollamada directa con Diego y Gianinna para mostrarles la casa.

Esta vez, sin embargo, se desdijo y alegó que no podía confirmar si realmente habló con Maradona, ya que no vio su rostro.

"Tendría que aclarar la verdad", insistió Burlando con firmeza. Jordán Camus intentó justificarse alegando que sus declaraciones anteriores pudieron haber sido imprecisas por olvido o confusión.

Los cuatro hijos de Diego Armando Maradona, juntos en el juicio por la muerte de su padre

"Me parece que es un ataque. Yo me olvido, tengo 55 años y le doy mi apreciación. Hice las cosas lo mejor posible", se defendió, visiblemente nerviosa. Y agregó: "Me expresé mal. No sé a qué parte le conviene".

La intervención del juez Savarino fue tajante. Le recordó que el falso testimonio es un delito y que, como testigo, tenía la responsabilidad de declarar bajo juramento. "Declarar es una carga pública. Tiene que decir la verdad", enfatizó el magistrado ante una sala que contenía la respiración.

Relatos contradictorios

Las dudas en torno al relato de la agente inmobiliaria se centraron en si Maradona realmente tuvo una participación activa en la elección de la vivienda.

La testigo explicó que su interlocutor principal fue Maximiliano Pomargo, cuñado de Matías Morla —exabogado y apoderado de Maradona. Según le dijeron, Diego y Gianinna estaban presentes en la videollamada, aunque no hablaron directamente con ella.

"No les pedí el documento, no vi sus rostros. Me dijeron que estaban, pero no lo puedo asegurar", admitió finalmente.

Durante el interrogatorio, también surgió el nombre de Vanesa Morla, hermana de Matías Morla, quien habría intervenido en la logística del contrato de alquiler. Jordán Camus explicó que Vanesa "gestionaba todo lo referente a Diego", mientras que Pomargo era "la mano derecha del astro".

La testigo insistió en que fue difícil conseguir una vivienda adecuada para Maradona, ya que muchos propietarios se negaban por tratarse de una figura tan pública. "Era difícil buscar una casa para Diego. Muchos no aceptaban porque se sabía que iba a haber lío", explicó.

Finalmente, cuando le revelaron al dueño de la propiedad que el inquilino sería Maradona, le dijeron que el exjugador venía de una operación, que necesitaba tranquilidad y estar cerca de su familia.

El propietario del inmueble, Santiago Giorello, tras Jordán Camus y confirmó algunas de sus afirmaciones, como que no supo desde el principio que el inquilino sería Diego Armando Maradona.

"Me dijeron que iba a ser para una señora con problemas de movilidad. Por eso hice hincapié en que en la planta baja no había ducha", explicó. También remarcó que en la videollamada para cerrar el trato no se mencionó nunca el nombre de Maradona.

maradona

Sobre la atención médica, Giorello reveló un dato inquietante: le habían asegurado que habría una ambulancia permanente en la propiedad, pero en una de sus visitas para retirar pertenencias personales notó que no había ningún servicio médico presente. Esta observación coincide con lo declarado por otros testigos en días anteriores.

Por último, el propietario denunció el estado deplorable en el que recibió la vivienda tras el fallecimiento del Diez, lo que abre interrogantes sobre las condiciones reales en que vivió durante sus últimos días.

El episodio protagonizado por Andrea Jordán Camus, y las duras advertencias del juez Savarino, reflejan la creciente tensión en el juicio que intenta esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del ídolo argentino.

Las contradicciones y omisiones de los testigos no solo complican la reconstrucción de los hechos, sino que alimentan la desconfianza de las partes y mantienen en vilo a la opinión pública.