Mateu Lahoz defiende ahora a los árbitros que trabajaron con el hijo de Enríquez Negreira: "No hay que estigmatizarles"

Mateu Lahoz se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del mundo arbitral en las últimas fechas. Sus polémicas declaraciones de hace unos días, en las que aseguró que a los árbitros que habían trabajado con el hijo de José María Enríquez Negreira les iba mejor en UEFA gracias a la influencia de Velasco Carballo, levantaron ampollas en el gremio.

Por eso, el CTA emitió un comunicado en el que mostraba su incredulidad con las palabras del excolegiado, y ahora Mateu ha vuelto a poner la réplica al ser preguntado por todo ello en la Cadena COPE.

En esta ocasión, Lahoz no fue tan contundente, destacó que Enríquez Romero había llegado a ser uno más en las concentraciones de los árbitros, elogió su figura y pidió que no se estigmatizara a los colegiados que han trabajado con él.

No quiere estigmas

"Tengo la suerte de que el Comité Ético de UEFA y la Guardia Civil me han pedido opinión sobre el tema. Javier Enríquez Romero fue algo transgresor en el arbitraje. Formó parte del equipo de Luis Aragonés y en aquel momento Javier compartió vestuario con nosotros", comentó Mateu Lahoz, que dijo que le había sorprendido el comunicado de sus excompañeros.

Preguntado sobre el papel de Enríquez Romero con los árbitros, Mateu aclaró: "Sinergia de equipos, herramientas para mejorar la concentración, a nivel individual trabajó la mediación de conflictos entre árbitros y asistentes, lenguaje corporal, que un árbitro elija los momentos de ser autoritario... A mí no me entrenó, pero porque yo siempre he tenido mi ayuda psicológica", dijo Mateu Lahoz.

El exárbitro evitó dar nombres de aquellos que llegaron a trabajar individualmente con Enríquez Romero, y pidió que "no hay que estigmatizar a los compañeros que decidieron formar parte".

"A Velasco Carballo, según tengo entendido, sí que le entrenó Enríquez Romero. Ha habido gente que lo ha dicho en un desayuno", declaró Mateu Lahoz sobre la relación del ahora mandatario en los árbitros europeos.

Paco González, presentador del programa, le lanzó una pregunta muy clara: ¿Fue favorecido el Barça por este asunto? Mateu Lahoz respondió: "No tengo certeza, pero sí que sé que por lo que vas escuchando, todo el mundo da fe ciega de que en Cataluña este hombre tenía influencia".

"En mi caso, lo único que ha provocado el señor José María Enríquez Negreira en mí es haber cenado un día solo en el hotel, es la unica vez que me ha pasado. Me llamaron para un Espanyol - Valladolid porque tenía que sustituir a un compañero. Mi equipo había quedado para ir al hotel, porque se hacía habitualmente, aunque los compañeros decían que era muy caro ir al restaurante de la pareja de este señor", dijo Mateu.

Insisitó el elxcolegiado en no juzgar a los árbitros que trabajaron con Enríquez Romero: "Esto no tiene ni que estigmatizar a los árbitros que fueron entrenados por él, ni tiene que sacarse de contexto. Es imposible que, con los árbitros con los que yo he tenido sinergias, hayan tomado ninguna decisión perjudicando o beneficiando a ningún equipo. Es imposible", defendió.

Mateu reconoció que hubo tres árbitros que optaron por no hacer comunicado alguno cuando estalló el 'caso Negreira'.

Preguntado sobre sus polémicas declaraciones, respondió. "Es mi sensación que hay árbitros muy buenos en España que no pitan lo que merecen en UEFA. Es mi sensación".

Mateu reconoció que Enríquez Negreira tenía influencia: "Había reuniones en marzo y él informaba a qué grupo ibas. Yo lo único que he podido elegir en mi vida de árbitro fue que se me ofreció estar en el VAR en el Clásico que no arbitré y dije que no, porque tenía que ser coherente, no me gusta cómo funciona el VAR".

Por otra parte, el excolegiado se mostró incrédulo ante el comunicado del CTA de hace unos días: "No entiendo por qué se han puesto nerviosos. Con mis declaraciones del otro día no ataco a nadie y eso no lo voy a hacer en mi vida".

Insistió Mateu en que Enríquez Romero fue casi uno más en el CTA durante mucho tiempo: "En mi encuesta presentada al CTA decía que no pueden ir contra los compañeros que han sido entrenados por alguien que ellos han traído a las reuniones y le han vestido como a mí. Era una persona muy válida".

"Desde que entra Velasco a formar parte de la Comisión UEFA cambian muchas cosas. Se cambiaron seguros médicos, forma de pago, antes había categorías que se respetaban, ha habido 'second' que han pitado Champions... Antes era extraño que eso ocurriese. Ahora mismo ocurre y me llama la atención que árbitros que lo están haciendo muy bien no tengan esa representación en el continente europeo. Lo decía como denuncia", dijo Mateu.

En insistió en no estigmatizar a los árbitros que trabajaron con Enríquez Romero: "Que la gente no juzgue a estas personas porque a un profesional que nos daba clases grupales decidieron dar clases individuales. Este hombre ha ayuidado a jugadores, a clubes, no sólo al Barça. Cuando he compartido un café me ha encantado hablar con él, cuando lo he tenido en el CTA dando charlas grupales me ha encantado las herramientas que me daba".

"Me gustaría que todo fuera más transparente, más meritocrático y que se purgue el tema Negreira, tanto el del padre como el del hijo. Que salga todo a la luz porque el arbitraje se ve afectado", concluyó.