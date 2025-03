España se clasifica a la Final Four de la Nations League tras superar a Países Bajos en una tanda de penaltis dramática

Pedri celebra el gol que le dio a España el pase a la Final Four de la Nations League. REUTERS

De forma agónica, viendo como su rival igualaba la eliminatoria hasta en tres ocasiones. Nada puede con España y con un equipo dispuesto a seguir agrandando su leyenda. Esta vez su víctima fue Países Bajos, un combinado que vendió muy cara su piel, pero que acabó claudicando en la tanda de penaltis y dejando a la Selección en la Final Four de la Nations League. [Así hemos vivido el partido].

Una lotería que dejó a Unai Simón y a Pedri como grandes héroes de la noche. El primero detuvo un penalti vital para dejar en ventaja a los suyos y el segundo no falló cuando tenía toda la presión encima. Al canario, que fue suplente, no le tembló el pulso e hizo estallar de júbilo a un Mestalla absolutamente entregado con sus jugadores.

Y es que el partido tuvo de todo. España llegó a ponerse en ventaja tres veces. Vio el pase a la Final Four en el bolsillo en varias ocasiones y se mostró incrédula otras tantas ante la reacción incesante de los neerlandeses. El final fue feliz y España está a dos partidos de volver a ganar un título.

🇪🇸 ¡PEDRI PARA AVANZAR A ESPAÑA A LA FASE FINAL DE LA NATIONS LEAGUE!



Qué partidazo entre dos selecciones que nos han dejado una eliminatoria increíble. #SeleccionRTVE #NationsLeague pic.twitter.com/sUnR2LCiqc — Teledeporte (@teledeporte) March 23, 2025

No será fácil la faena. Queda lo más difícil y la siguiente piedra en el camino será Francia. Los de Deschamps remontaron a Croacia, también en penaltis, y se medirán con la selección española a inicios de junio.

De más a menos

Empezó como un torbellino la selección española. Espoleados por el gran ambiente de Mestalla, los de Luis de la Fuente salieron con el cuchillo entre los dientes en busca de hacer daño al conjunto neerlandés. Lo hicieron a través de los costados con Lamine y Nico encarando una y otra vez a sus pares.

Y apenas tardaron seis minutos en resquebrajar la defensa de los Países Bajos. Llegó por una internada de Nico Williams por el perfil izquierdo que acabó con un penalti sobre Mikel Oyarzabal. El vasco, siempre presente en los momentos importantes, asumió la responsabilidad en la pena máxima y batió a Verbruggen con un disparo muy ajustado al palo izquierdo del guardameta.

¡España se va por delante gracias a este penalti convertido por Oyarzabal!



Quedan 45 minutos más para estar en la tercera 'Final 4' de #NationsLeague



🇪🇸 VAMOS #SeleccionRTVEpic.twitter.com/KYX4FPYIwD — Teledeporte (@teledeporte) March 23, 2025

Le sentó bien el gol a España y muy mal a un combinado de los Países Bajos totalmente noqueado durante el primer cuarto. Pudo caer incluso el 2-0 en el minuto 10, pero Nico perdonó en el mano a mano. Recibió un pase al hueco de Huijsen, se plantó ante Verbruggen y disparó al palo corto intentando sorprenderle. Sin embargo, el portero del Brighton sacó una mano milagrosa.

Pero el gran arranque de la selección española se fue diluyendo con el paso de los minutos. Igual que en la ida. Poco a poco, los hombres de Koeman comenzaron a ganar protagonismo en el juego y pusieron a prueba a Unai Simón en alguna ocasión. La más clara, un disparo de Geertruida que detuvo el vasco sin problemas gracias a su colocación.

España se marchó con ventaja al descanso, pero con la sensación de tener que dar un plus tras el paso por los vestuarios para no poner en jaque su pase a la Final Four de la Nations League.

Ida y vuelta

España salió con energía en la segunda parte, pero se metió en un lío nada a más comenzar con un penalti de Le Normand. Una pena máxima dudosa sobre Memphis que Turpin no dudó un segundo en señalar. El '10' asumió la responsabilidad y remató a la perfección engañando sin problemas a Unai Simón y dejando igualada la eliminatoria con más de media hora por delante.

Se volvió loco el encuentro tras el empate neerlandés y comenzó un intercambio de golpes que obligó a los porteros a sacar su mejor versión. Unai Simón detuvo un nuevo intento de Memphis y Verbruggen hizo lo propio tras una buena acción de Nico Williams.

💥DALE ESPACIOS A ESPAÑA Y TE HACE ESTO



Lamine crea, Nico rompe y Oyarzabal que define para volver a poner a España por delante. #SeleccionRTVE



➡️ https://t.co/1AFP5IDg1K pic.twitter.com/xnQvdgc1oc — Teledeporte (@teledeporte) March 23, 2025

El navarro, que fue una amenaza constante, recogió un balón a la altura del medio campo e inició una cabalgada en diagonal marchándose de todos los zagueros hasta entrar en el área. Nico, un futbolista que juega a mil revoluciones, paró en el momento justo y se la dio a Oyarzabal para que firmara su doblete. Falló en el primer remate, pero la empujó a placer en el rechace para adelantar a España en el 67'.

Sin embargo, una vez más el combinado neerlandés volvió a levantarse del golpe. Koeman puso toda la carne en el asador y a las primeras de cambio encontró el premio. Xavi Simons filtró un gran balón a Maatsen y el lateral sacó un zurdazo cruzado a la escuadra imposible para Unai Simón. Un gol que llevó al partido a la prórroga.

Como era de esperar, el encuentro se rompió más si cabe en el alargue. Lamine Yamal desató la locura en Mestalla con un gol de genio tras controlar de espuela y colarla en el palo largo, pero Países Bajos empató por tercera vez el choque con un penalti transformado por Xavi Simons y que llevó la eliminatoria a la muerte súbita.

Máxima tensión

Llegó la hora de la verdad, el momento donde todas las emociones estaban a flor de piel y en el que los nervios eran el peor enemigo. Y eso le pasó factura a Noah Lang y Lamine Yamal. Ambos fallaron sus penaltis cuando podían dejar todo de cara a los suyos, pero erraron con lanzamientos poco precisos.

La otra cara de la moneda llegó para Unai Simón y Pedri. El portero vasco, que adivinó varios penaltis, obtuvo su premio al detener el lanzamiento de Malen y dejar todo en manos de Pedri. El canario no dudó. Respiró hondo y remató ajustado a su palo izquierdo haciendo imposible cualquier intento de parada de Verbruggen.

Los jugadores de España celebran el pase a la Final Four de la Nations League. REUTERS

Lo celebró con rabio, igual que todos sus compañeros y el respetable de Mestalla. España ya está en la Final Four de la Nations League y en las semifinales se medirá a Francia.

El conjunto galo se recibía a Croacia con la obligación de realizar una proeza contra Croacia. Remontaron el 2-0 de la ida con los goles de Olise y Dembélé y se llevaron el gato al agua en la tanda de penaltis. Los de Deschamps podrán vengarse de lo ocurrido en la Eurocopa.