La sorpresa del primer policía que vio el cuerpo de Maradona: "Tenía el abdomen que parecía que estaba a punto de explotar"

El juicio por el fallecimiento de Maradona sigue esclareciendo hechos muy reveladores sobre el estado físico en el que se encontraba la leyenda argentina. Las declaraciones de los testigos están causando un gran revuelo al relatar con detalles cómo estaba 'El Diego' momentos antes de su trágico final.

La jornada del martes contó con la presencia de Lucas Farías, quien fuera el encargado de la oficina policial de Villa La Ñata, el primer agente de la autoridad que entró en la vivienda de Maradona y describió la escena donde lo encontró. Farías se presentó como testigo en un proceso judicial donde hay siete imputados por su responsabilidad en el fallecimiento del '10'.

Después de ser alertado de la descomposición de la leyenda argentina, el policía accedió al domicilio de Maradona y una de las personas que se encontraban en la entrada ya le dio a entender que había fallecido. "Me hizo una seña así", sostuvo, llevando su dedo pulgar de un lado al otro en su cuello. Farías relató el momento de incredulidad cuando vio el estado en el que se encontraba el cuerpo del argentino, puesto que "fue una sorpresa enorme".

"Me llamó la atención de Diego la posición cadavérica que tenía. Tenía la boca para arriba y el abdomen muy inflamado a punto de explotar. Tenía un pantalón de Gimnasia y Esgrima de La Plata y una remera negra. Me sorprendió verlo así a Maradona, la emocionalidad. No pensé nunca en encontrarme con esa imagen", describió.

"Antes de llegar observé alrededor de siete ambulancias. Cuando yo ingreso al domicilio me encuentro con Claudia Villafañe (antigua esposa de Maradona) que estaba hablando por teléfono en la cocina. Le explico que fui a hacer un procedimiento y ahí me asomo a la habitación contigua y veo en la cama un bulto prominente que estaba tapado. Me hizo suponer y preservé el lugar", continuó explicando Lucas Farías.

Sin ninguna atención médica

Al igual que había hecho el comisario Lucas Rodrigo Borge en el inicio de la tercera audiencia, Farías destacó la ausencia de material médico en la habitación en la que yacía Maradona. "No vi sueros, por ejemplo, que creo que tienen que tener una internación", confesó antes de añadir que lo que había eran sándwiches.

Por su parte, Borge remarcó que "no era una cama hospitalaria, era un somier común y corriente. De hecho no había desfibrilador", en declaraciones recogidas por Infobae.

Farías identificó a dos de las personas imputadas en el momento en el que se certificó la muerte de Maradona. La primera era Agustina Cosachov, psiquiatra acusada por su responsabilidad en el fallecimiento del argentino. La segunda es la enfermera Madrid, también juzgada.

La foto inédita de Maradona en su lecho de muerte mostrada en el juicio

Según el antiguo encargado de la oficina policial de Villa La Ñata, las dos mujeres estaban en el domicilio cuando él llegó. "Después individualicé a Julio Coria -guardaespaldas de Maradona- y a los demás familiares ahí. Después se hizo presente el médico de cabecera de Diego Luque", añadió.

El juicio continuará este jueves a las 9 de la mañana hora argentina -las 13:00 horas en España-. Sólo dos de los cuatro testigos que se presentarán fueron adelantados por la Fiscalía: uno será Collin Campbel, el vecino médico de Maradona que lo asistió antes de que llegara el personal de emergencias a la casa. El segundo será Juan Carlos Pinto, el médico que lo revisó luego y constató su muerte.

El doble del peso

El médico forense Federico Corasatini, encargado de la autopsia, explicó recientemente en una entrevista en Cope que el corazón de Maradona pesaba aproximadamente 503 gramos, prácticamente el doble del peso normal para una persona adulta sana.

Según Corasatini, aunque se esperaba un corazón ligeramente más grande debido a su pasado como deportista de élite, el peso registrado era alarmante y claramente indicaba una afección cardiovascular crónica.

Esto es atribuible a múltiples episodios anteriores relacionados con problemas cardíacos graves, incluyendo arritmias y varios microinfartos acumulados durante años.