Luciano Mbela, planta cara al racismo: la entereza de un joven de 18 años al escuchar los gritos de "mono de mierda" en la grada

El racismo ha vuelto a hacer acto de presencia en el fútbol. Una de las mayores lacras del deporte continúa sin extirparse y en el partido que enfrentó al CF Pozuelo ante Villanueva de la Cañada en la categoría de Juvenil, dos aficionados del conjunto visitante no tuvieron ningún reparo en faltar el respeto a Luciano Mbela, de 18 años.

La importancia por llevarse los tres puntos quedó de manifiesto desde que el balón echó a rodar en el Valle de las Cañas. Pozuelo de Alarcón y Villanueva de la Cañada, dos equipos que luchan por el ascenso en la categoría Preferente Juvenil en el fútbol base de la Comunidad de Madrid se citaron en un partido que no quedará para el recuerdo por el resultado, sino más bien por lo que sucedió en las gradas.

Dos seguidores del equipo Villanueva de la Cañada profirieron insultos como "mono de mierda", "negro vete ya" y "mono" hacia Luciano Mbela después de que el mediocentro del Pozuelo propiciara una tangana al defender a un compañero a quien le habían empujado cuando el balón no estaba en juego. EL ESPAÑOL ha hablado con el jugador que ha sido víctima de estos hechos, además de Juan Celis, el director deportivo del CF Pozuelo quien difundió el vídeo y denunció a través de sus redes sociales lo acontecido.

- "Mono"

- "Mono de mierda"

- "Negro vete ya"

Nuevo episodio racista en un campo de fútbol.

Los jugadores se equivocan con su comportamiento pero los racistas de las gradas deberían estar a 500km de cualquier recinto deportivo. pic.twitter.com/jhSa0RctGg — Juan Celis (@Jcelis87) March 17, 2025

En el momento de los hechos el jugador no escuchó los insultos que le llegaban desde la grada ya que el jolgorio en la tangana así lo evitó. Sin embargo, en la mañana del lunes sí se hizo eco de lo que había pasado, aunque mostró una entereza atípica para una persona tan joven que es víctima de semejantes improperios.

"Fue algo que me impactó muchísimo porque era la primera vez que me pasaba. Soy consciente de que los insultos forman parte del día a día en el mundo del fútbol y en todos los ámbitos, pero me chocó vivirlo yo directamente", admitió Luciano; mientras que Juan Celis sí reconoció haber vivido otra experiencia de la misma índole. "El padre del entrenador del equipo contrario profirió insultos racistas a un chico y se tuvo que suspender el partido. También se armó un gran revuelo que llegó a los medios de comunicación", confesó el director deportivo.

"Temo volver a recibir insultos racistas porque no descarto que vuelva a pasar" Luciano Mbela, jugador del CF Pozuelo

Si bien cada vez que esto ocurre en el fútbol profesional las noticias corren como la pólvora, en el fútbol base también se producen este tipo de situaciones y al no tener los medios, no en todas las ocasiones se puede difundir lo sucedido. Sin hacer mucho ruido, el racismo también se ha hecho hueco en el fútbol y no sólo los jugadores de élite lo sufren.

"Lamentablemente yo creo que esto nunca va a acabar porque tristemente hay personas así y yo creo que al ser un país que no es el tuyo, hay gente que nos rechaza, por decirlo de alguna forma. Considero que esto es una cosa que no se va a poder acabar porque forma parte de la mentalidad", confesó Luciano.

La plantilla juvenil del CF Pozuelo.

"No sé hasta dónde vamos a llegar. Sí que es cierto que es algo que no se produce sólo y exclusivamente en el fútbol, porque también ocurre en otros deportes. Es algo que no es nuevo. Simplemente creo que como sociedad pues todos hemos evolucionado y este tipo de comportamientos que antes se veían no como algo normal, sino como algo adherido al espectáculo o al evento deportivo en cuestión.

En estos momentos creo que como sociedad estamos evolucionando y estamos en la obligación de señalar a aquellos que tienen estos comportamientos y que deberían estar fuera de cualquier evento deportivo", afirmó Juan Celis.

A pesar de que nunca antes había sido objeto de insultos racistas en un campo de fútbol, Luciano Mbela sí ha sufrido experiencias de sentirse discriminado por su color de piel y lo peor es que "es algo que no se va a poder quitar y tristemente hay que tomárselo de la mejor forma porque porque es la que hay. Yo creo que que es algo que hay que tomárselo bien porque no se va a quitar de un día para otro, la verdad", admite resignado el jugador.

"Yo no le doy mucha importancia porque como siempre suceden este tipo de cosas, pues uno lo acaba normalizando. Yo sigo con lo mío y como no me afecta directamente como tal, no le doy mucha importancia. Yo voy a seguir jugando al fútbol y creo que si yo hubiese escuchado esos insultos tampoco pienso que hubiese hecho gran cosa, si no me afecta como tal, directamente yo sigo haciendo lo mismo", añade.

"Creo que estos insultos en pleno siglo XXI deberían haberse acabado ya" Luciano Mbela

Sorprende que ninguno de los aficionados presentes en la grada lateral de donde salieron esos insultos le recriminara a las dos personas esos comentarios, aunque no existe la certeza de que eso no ocurriera puesto que "supongo que habría alguien que haya dicho que parase o diciendo algo, porque conozco un colega de mi equipo que la dijo que era una racista, pero a mí me impactó que nadie haya dicho nada de hacerlo en defensa o que dijese que parase a la señora y al señor. Creo que estos insultos en pleno siglo XXI deberían haberse acabado ya, la verdad", concluye Luciano.

"En el fútbol base hay ciertos personajes que muchos son padres o hermanos que van a los campos de fútbol a insultar a jugadores ya no profesionales, que me parece también una barbaridad, sino a jugadores y árbitros que no son profesionales, que no viven de esto.

Soy una persona a la que le gusta señalar este tipo de comportamientos porque sí que seguimos escuchando insultos en los campos de fútbol y que es verdad que hay un porcentaje alto de los espectadores o de la gente que vivimos alrededor del fútbol base, que vemos como normal que se puede insultar y se puede decir gilipollas a un árbitro o subnormal a un jugador", manifiesta el director deportivo.

Juan Celis, director deportivo del CF Pozuelo.

Yo he tenido muchos problemas y muchos incidentes en la grada por enfrentarme a estos maleducados. Son personas que no deberían pisar un terreno de juego en la vida y que me gustaría hacer el ejercicio contra ellos de ir a su puesto de trabajo cada mañana, insultarles y entonces veríamos en qué posición de vulnerabilidad quedarían ellos frente a sus compañeros de trabajo frente a su familia y sufrirían en sus carnes lo que cada fin de semana hacen.

Entonces, me parece una barbaridad que en el fútbol profesional se insulten a jugadores o árbitros, más allá de que tú puedes protestar lo que quieras porque vas a un evento y pagas una entrada, pero sin faltar al respeto", concluye molesto Juan Celis.