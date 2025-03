Sergio Ramos sufre su primera expulsión con Rayados de Monterrey: "No me iba a ir de esta liga sin una tarjeta roja"

Tan solo tuvieron que pasar cinco partidos para que Sergio Ramos sufriera su primera expulsión con la camiseta de Rayados de Monterrey. El central andaluz vio la tarjeta roja en el minuto 92 en lo que acabó siendo una victoria de su equipo ante Pumas por 1-3.

El camero terminó el partido antes de tiempo después de golpear a Guillermo 'Memote' Martínez en una acción sin disputa de balón. Un ligero golpe que apenas hizo daño al atacante de Pumas, pero que fue suficiente para que Ramos se fuera a los vestuarios.

Sin embargo, para el entrenador del Pumas, Efraín Juárez, no fue suficiente esa expulsión, pues tras el encuentro estalló asegurando que el exjugador del Real Madrid debió ver la tarjeta roja mucho antes y criticó duramente al futbolista.

"Sergio Ramos"



Porque le pegó una patada en el orto a un rival y se fue expulsado en el partido de los Rayados de Monterrey ante Pumas por la Liga MX. Mirá lo que hizo el pelotudo cuando ya terminaba, es un cabeza de tacho el español hijo de re mil puta. pic.twitter.com/gR01G2dRQG — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) March 17, 2025

A un extranjero se le exige ser un ejemplo, ser un tipo de bien. Me parece que el central (Sergio Ramos) tiene que estar afuera desde el minuto 20, más allá de que se llame como se llame, tiene que venir a ser ejemplo", afirmó el técnico.

Además, aseguró que "si lo hubiera hecho uno de nuestro país seguramente hubiera sido expulsado desde el minuto 20, no al 90 y eso es lo que me molesta, porque cuando eres extranjero te miden con otra vara y aquí me parece que no fue así".

Juárez criticó la actitud de Sergio Ramos ante uno de sus futbolistas que previamente había elogiado al camero: "Ayer el jugador mío (Bennevendo) declara que va a ser un honor jugar contra él y hoy le mete un codazo, eso no se vale".

La respuesta de Ramos

Tras el partido y visto el revuelo que se montó con su expulsión, Sergio Ramos quiso quitar hierro al asunto con un mensaje en redes sociales. El camero compartió varias imágenes acompañándolas con un mensaje que llamó la atención: "Estaba claro que no me iba a ir de esta liga sin una roja", ironizó el jugador, a modo de burla.

Con esta expulsión, Sergio Ramos se perderá el partido contra Tijuana del campeonato mexicano. Un encuentro que se disputará en 10 días fruto del parón internacional que arranca este lunes.