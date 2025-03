La odisea del Real Madrid en los últimos dos meses y medio: 22 partidos en 73 días y más de 17.000 kilómetros recorridos

2025 está siendo un año frenético para el Real Madrid. Dos meses y medio en los que el conjunto blanco no ha dejado de jugar prácticamente ningún día. No ha tenido una semana de descanso y ha afrontado hasta cuatro competiciones saliendo prácticamente indemne al parón internacional.

Pero el club blanco ha dicho basta. En la tarde del sábado, a través de su televisión oficial, el Real Madrid anunció su decisión de no volver a jugar ningún otro partido si no pasan 72 horas desde el anterior. Algo que no sucedió esta jornada jugando frente al Villarreal el sábado a las 18:30 después de finalizar el miércoles a las 23:40 su duelo de Champions contra el Atlético de Madrid.

Ante el Villarreal, los futbolistas del cuadro de Ancelotti mostraron claros gestos de desgaste físico y fueron varios los que se quejaron después ante los micrófonos. Ha sido una falta de respeto al equipo y a nuestros jugadores, porque podíamos haber salido de aquí con algún lesionado", dijo Courtois.

"Es muy difícil, todo el mundo vio el partido contra el Atlético, 120 minutos, jugamos con mucha emoción, después dos días jugar es difícil. El calentamiento también ha sido difícil, pero tenemos que respetar el escudo y luchar hasta el final y eso hicimos hoy y pudimos ganar", dijo Mbappé.

"Hemos aguantado a nivel físico, pero el equipo ha acabado mermado y agotado. Lo que hemos hecho dice mucho de este equipo y los recursos de la plantilla", añadió Carlo Ancelotti tras el partido.

Sin tregua

Las quejas del Real Madrid son fruto también de un calendario cargadísimo que apenas deja tiempo para entrenar. La hoja de ruta no deja de ser un ciclo constante entre viajar, jugar y recuperar. Así todos los meses y dejando por el camino varios futbolistas lesionados.

Sin ir más lejos, el Real Madrid ha disputado 22 partidos en los 73 días de 2025. Es decir, los blancos se enfundan la camiseta una vez cada tres días. Un ritmo prácticamente inaguantable para cualquier club.

Son casi 2.000 minutos de juego a los que también hay que añadir un cansancio extra que llega fruto de los viajes en avión de los futbolistas. En total, la plantilla del Madrid ha recorrido 17.868 kilómetros entre todos sus desplazamientos.

CIUDAD KILÓMETROS IDA KILÓMETROS TOTAL Valencia 285 570 Murcia 386 772 Arabia Saudí 3.902 7.804 Valladolid 162 324 Brest 907 1.814 Barcelona 483 966 Mánchester 1.456 2.912 Pamplona 300 600 San Sebastián 352 704 Sevilla 390 780 Villarreal 311 622 TOTAL 8.934 17.868

Ha viajado a Valencia, Murcia, Arabia Saudí, Valladolid, Brest, Barcelona, Mánchester, Pamplona, San Sebastián, Sevilla y Villarreal. Una media de 244 kilómetros diarios que viene a ser como irte todos los días a Valencia.

Ahora llega un parón de selecciones, pero un gran grueso de los futbolistas seguirán acumulando kilómetros de viaje y de fútbol en sus piernas. Tras esto, volverán al Madrid para disputar el tramo final de la temporada con la gasolina justa.