El recado de Brahim a Simeone en la celebración tras su gol: "¡Habla ahora!"

En un igualado derbi disputado en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid logró imponerse al Atlético por 2-1 en la ida de los octavos de final de la Champions League. El protagonismo fue para Brahim Díaz. El autor del golazo del desempate lo celebró, además, con un recado en forma de grito dirigido a Diego Pablo Simeone.

Las tensiones previas al partido ya se dejaban entrever. En Movistar Plus+, el técnico del Atleti había manifestado sus dudas sobre la titularidad del futbolista del Madrid: "Buscarán compensar, me imagino yo, con Camavinga en esa posición, con Modric y Tchouameni. Está también la posibilidad de Brahim, no lo creo porque obviamente hay un patrón que se repite y posiblemente jueguen de esta manera", dijo el lunes.

Con la incertidumbre sobre la configuración del once, Ancelotti apostó por un once con un marcado toque ofensivo. El italiano confió en su tridente de gala formado por Vinicius, Mbappé y Rodrygo, mientras que les acompañó con el mencionado Brahim. En el centro del campo, únicamente Camavinga y Tchouameni asumieron la función de contención.

La jugada que cambió la historia del encuentro se produjo en el minuto 55, cuando Brahim realizó un brillante regate para colarse entre Giuliano y Giménez y definir con precisión, lo que dio a su equipo la ventaja definitiva.

En la celebración, tras volverse loco en la grada y llevarse por ello la cartulina amarilla, el jugador se encaminó hacia la zona de banquillos del rival y, con vehemencia, lanzó a gritos: "¡Habla ahora, habla ahora, habla ahora!" y, de seguido, "¡Hablas ayer, habla ahora!".

Cuando se le consultó tras el partido al técnico argentino sobre lo ocurrido, el Cholo se limitó a comentar: "No vi nada". También habló Brahim, pero centró su mensaje en su compromiso con el Real Madrid: "Jugar aquí es algo increíble, siempre lo digo pero cuando vistes esta camiseta tienes que darlo todo. El gol fue bueno pero esto no está terminado, queda la vuelta y hay que darlo todo igual", dijo en la televisión del club.

"Siempre hemos tenido equilibrio, es verdad que nos empataron y nos vinimos un poco abajo pero en la segunda parte empezamos bien y en cualquier momento te la podemos liar. Todo sigue abierto, es bueno que hemos ganado en nuestra casa pero en la vuelta hay que darlo todo, esto es la Champions y cualquier detalle marca la diferencia. Estoy para aportar y eso es lo único que tengo que hacer", añadió en el micrófono de Realmadrid TV.

En definitiva, el gol y la consiguiente celebración de Brahim Díaz no solo sirvieron para inclinar la balanza en un derbi cargado de intensidad, sino que también dejaron un mensaje contundente haciaSimeone, recordándole que en el fútbol cada detalle cuenta. El internacional por Marruecos acabó siendo el protagonista —¿inesperado?— del primer asalto del 'Euroderbi'.