Vinicius Jr cierra la puerta a los rumores de su salida a Arabia: "Estoy muy tranquilo, ojalá podamos renovar pronto"

Vinicius Jr compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de ida de los octavos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid en el Bernabéu.

El futbolista brasileño, que será clave para las aspiraciones del equipo de Ancelotti en la eliminatoria, habló sobre su renovación y aseguró que está "aquí para seguir haciendo historia".

Vinicius habló también sobre el arbitraje que se espera encontrar en el derbi y aseguró estar tranquilo porque en Europa "se defiende más a los jugadores y al espectáculo" en los partidos.

Del mismo modo, reconoció que hace cosas "que no debe hacer", pero que todavía tiene 24 años y tiene mucho que aprender.

Experiencia y clave en el derbi

"Sigo viviendo cosas importantes con esta camiseta. Ojala podamos seguir con esta química. Mañana va a ser un gran partido. Ojalá la afición esté junto a nosotros y hagamos un gran partido para ellos".

Arbitrajes

"Los árbitros en Europa defienden más a los jugadores y al espectáculo. Sabemos que van a castigar a los que nos pegan patadas. No nos gusta hablar de árbitros, pero es importante que piten bien".

Futuro

"Estoy tranquilo. tengo contrato hasta 2027 y ojalá podamos renovar. Soy feliz aqui y estoy cumpliendo el sueño de jugar con el mejor club del mundo, el mejor presidente del mundo, el mejor entrenador del mundo, con la gente que me ama tanto...".

"Estoy aquí para seguir la historia y todo lo que este club y el presidente me han dado. Ojalá pueda conseguir más goles y cumpliendo partidos porque mi sueño era llegar aquí. Ya he llegado y quiero ganar más y entrar en la historia de este club".

Balón de Oro

"La gente vota lo que ellos creen. Tengo mi pensamiento, mucha gente me apoya para seguir jugando. Tendré muchas oportunidades de ganar otros premios".

"Hago lo que el club me manda. Me pidió que me quedara en Madrid tranquilo".

Derbi

"Esperamos toda la temporada por estos partidos. Va a ser mi primer derbi en Champions. Estoy con mucha ilusión. Va a aser una fiesta".

Su temporada

"Ahora estoy en mi mejor versión. He tenido lesiones. Con tantos partidos no puedes estar siempre al 100%. Cada dos o tres días hay que hacer lo mejor. Todos estamos jugando con molestias. Mi temporada va bien. La gente me pide más por lo del año pasado, pero estoy aquí para seguir mejorando. Nosotros en el Real Madrid jugamos mejor en este tramo de la temporada".

Vinicius, durante la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid. EFE

Enfados en el campo

"Cuando los árbitros no sacan tarjeta a los demás y cuando yo protesto me la sacan a la primera. Dentro del partido estás caliente. Hago cosas que no debo hacer, pero estoy mejorando, estoy más tranquilo y poco a poco voy a mejor. Todavía tengo 24 años y tengo mucho que aprender".

Mensaje de Ancelotti

"Tenemos que defender mejor. Ancelotti siempre habla con los cuatro de arriba para que ayudemos a la defensa porque ellos harán todo por nosotros para marcar los goles. Tenemos ganas de ganar títulos con este equipo".

Actitud contra el Betis

"El último partido faltó todo. Empezamos bien, pero después de 20 minutos fallamos mucho e hicimos las cosas mal. Mañana no podemos fallar porque nos vamos a casa. Estamos aquí para mejorar nuestro juego".