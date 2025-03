La sospechosa operación de Vitor Roque, un 'favor' al Barça: "Es para ayudar a Deco y al club"

El pasado viernes se confirmó una operación que ha dejado algunos interrogantes. El delantero Vitor Roque fue traspasado al Palmeiras por 25,5 millones de euros fijos más 5 millones en variables, correspondientes al 80% de sus derechos, permitiendo así que el Barça recupere casi la totalidad de la inversión realizada en su momento por Tigrinho.

En una entrevista concedida a Tu Diràs de RAC1, el agente André Cury explicó que la decisión de deshacerse al jugador se produjo porque en el club catalán se consideraba a Pau Víctor como una mejor opción. Esta preferencia obligó a replantear el futuro del delantero, quien, además, había sido adquirido procedente del Athletico Paranaense, lo que hacía necesario recuperar la inversión inicial.

"Ahora hacemos la operación para ayudar justamente a Deco y al club porque no se están usando al jugador. Cogen el dinero de vuelta, que hoy el Barça necesita mucho, y el jugador sigue su camino. Vitor está vendido casi al mismo precio que llegó. El Barça recupera casi todo lo que invirtió".

El representante también resaltó que el delantero había mostrado un buen rendimiento durante su paso por el Betis y señaló que aún conserva un potencial enorme. En este sentido, agregó:

"Es un gran jugador, un gran chico. Las cosas no salieron bien, como todos pensábamos. Yo creo que la llegada en invierno no le hizo bien. Es un chico muy joven. Va a coger este camino de volver a Brasil por una o dos temporadas y volverá a Europa. Con 21 o 22 años yo creo que estará de vuelta. La verdad es que hoy el fútbol está un poco cambiado porque la gente quiere que los jugadores rindan automáticamente, de un día para otro. Ha pasado por dos clubes en España, en un país diferente, y ha metido diez goles. Calidad no le falta. Tiene potencia, tiene calidad, lo tiene todo".

Ante las dudas sobre el futuro del jugador en España, André Cury puntualizó que la reciente contratación de Cucho Hernández por parte del Betis fue una declaración de intenciones, lo que dejaba claro que el club andaluz descartaba al delantero para sus planes futuros. Esta situación, según el agente, evidenció que mantener a Vitor Roque cedido de forma indefinida era contraproducente para su desarrollo.

"Lo que pasó es que Betis, ya al final de la ventana, contrató a Cucho. Después contamos cuantos goles mete, porque pienso que es fácil meter los goles, pero Vitor salió con siete. Cuando el Betis hizo este movimiento de comprar un ‘9’ es porque está descartando a Vitor. Nosotros no podíamos quedar ahí cedidos, es muy peligroso para un jugador estar siempre cedido porque un jugador tiene que tener un dueño que lo cuide. Ahora buscamos al Palmeiras, que ha hecho la mayor inversión de la historia de Sudamérica en un jugador, y van a cuidar de él".

Vitor Roque celebra su primer gol con el Barça Reuters

La operación abre además la posibilidad de un futuro reencuentro con el club catalán, ya que el agente dejó entrever que, pese a todo, la relación entre el jugador y el Barça se mantiene sin rencores. En declaraciones adicionales, André Cury se refirió a ciertas polémicas generadas por las acusaciones del candidato Víctor Font sobre posibles comisiones, recordando que situaciones similares se dieron en operaciones anteriores.

Recordó, por ejemplo, que antes de que Deco tuviera responsabilidades en el club, ya se había colaborado en el fichaje de Raphinha. Además, enfatizó: "El tiempo le dará la razón a Deco con Vitor Roque porque es un grandísimo jugador. La primera reunión que tuve fue con Jordi Cruyff y con Mateu Alemany y con Deco, que estaban juntos, en el Princesa Sofía. Se hizo la operación con toda normalidad de siempre".

La trayectoria de Vitor Roque en el fútbol europeo ha sido convulsa. Tras llegar al Barça en enero del año pasado, el delantero apenas logró consolidarse en el equipo antes de ser cedido al Betis durante el verano. Este préstamo, que duró tan solo seis meses, culmina ahora con su traspaso definitivo al Palmeiras, regresando así a sus orígenes brasileños.

El posible regreso de Neymar

Por otro lado, en un giro inesperado, el agente también aludió a la posible vuelta de otro gran nombre al club catalán. En declaraciones sobre el futuro, afirmó que Neymar podría estar interesado en regresar al Barça: "Neymar estaría encantado de volver al Barça", aseguró, y agregó: "Nunca debería haber salido (del Barça) y su regreso es factible". Cabe recordar que André Cury fue parte del proceso de fichaje del jugador procedente del Santos en 2013.