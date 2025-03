Muere a los 32 años Nico Hidalgo, exjugador de Granada, Cádiz y Racing de Santander: padecía un cáncer de pulmón

Luto en el fútbol español. El jugador Nico Hidalgo ha fallecido durante la madrugada de este sábado 1 de marzo a los 32 años tras una batalla contra un cáncer de pulmón. Formado en la cantera del Granada CF, inició su carrera con notables expectativas y, en 2014, fue fichado por la Juventus de Turín, aunque continuó desarrollándose en el filial del conjunto nazarí hasta debutar en su primer equipo.

En julio de 2016, el jugador fue cedido al Cádiz CF, donde debutó en Segunda División. Durante la campaña 2016/17 disputó 24 partidos y anotó un gol, lo que le permitió consolidarse en el equipo. En marzo de ese año, el club gaditano renovó su contrato por dos años, reafirmando la confianza en su talento.

El siguiente paso en su trayectoria llegó en agosto de 2018, cuando fue cedido al Racing de Santander, colaborando para el ascenso del club a Segunda. Confirmado en el equipo cántabro en julio de 2019, su rendimiento se mantuvo constante hasta que, en 2020, se trasladó al Extremadura UD, donde militó hasta enero de 2022, cuando los problemas económicos obligaron al club a prescindir de sus servicios.

Con un total de 64 partidos disputados en Segunda División, Nico Hidalgo dejó un gran recuerdo en los clubes por los que pasó. Tras conocerse la triste noticia de su fallecimiento, algunos de ellos hicieron público su pésame a través de las redes sociales.

💔 Nos ha dejado Nico Hidalgo. Nunca olvidaremos tu sonrisa y tu alegría.



Tu lucha es nuestro ejemplo.



Descansa en paz 😭 pic.twitter.com/Id1jAu694g — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) March 1, 2025

⚫️ Esta mañana nos hemos despertado con la triste noticia del fallecimiento de Nico Hidalgo, exfutbolista del Extremadura UD, a los 32 años de edad a causa de un cáncer de pulmón contra el que luchaba desde 2021.



Desde el CD Extremadura, queremos expresar nuestro más sentido… pic.twitter.com/tDNeDgFlh6 — CD EXTREMADURA (@CDExt1924) March 1, 2025

La enfermedad

En 2021, la vida del delantero dio un giro inesperado al recibir el diagnóstico de un cáncer de pulmón con metástasis en los huesos. A pesar de la gravedad de la situación, Nico Hidalgo se mantuvo luchador y optimista, realizando actividad física en la Unidad de Apoyo a Pacientes Oncológicos (UAPO) bajo la supervisión del médico Jesús Candel 'Spiriman', quien falleció en octubre de 2022.

En agosto de 2022, durante una entrevista en IDEAL, el jugador expresó su esperanza pese a la enfermedad: "Sin perder la ilusión por volver a jugar a fútbol". No obstante, los síntomas —tos, cansancio, pérdida de peso y lesiones musculares— se hicieron evidentes. "Fue un jarro de agua fría. Cuando te dicen algo así, jamás estás preparado. Yo no fumo, me he cuidado toda la vida, me dedico al deporte, y es difícil de asimilar algo así", declaró, dejando entrever la crudeza de su batalla.

El reconocimiento a su entrega se materializó en 2022, cuando fue homenajeado en el estadio Nuevo Los Cármenes durante el Trofeo Ciudad de Granada. En esa ocasión, recibió una camiseta enmarcada con su nombre y el dorsal '7', un emotivo tributo realizado de manos del representante del Granada Pepe Macanás.