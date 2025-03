Julián Álvarez devuelve al Atlético de Madrid al liderato de La Liga tras ganar al Athletic y mete presión al Barça

Atlético

Irá partido a partido, pero es inevitable mirar un poco más allá de esta filosofía que tanto ha funcionado en los últimos años. El Atlético de Madrid está empeñado en alzarse con el título de La Liga esta temporada y tiene claro que va a pelear por ello hasta el final. [Así hemos vivido la victoria del Atlético de Madrid]

Una nueva muestra la ha ofrecido en el Metropolitano ante un Athletic Club que amenazaba su tercera posición a tan solo cinco puntos de los rojiblancos antes del comienzo del partido. El conjunto rojiblanco se ha llevado la victoria ante los leones con Julián Álvarez como gran figura goleadora.

Indispensable en este Atlético de Madrid, vital para creer que todo es posible en esta temporada, Julián Alvarez sólo necesitó ocho minutos sobre el terreno para marcar una vez más la diferencia para su equipo, frustrar al Athletic Club, estrellado tres veces contra los palos; superar al Real Madrid en la clasificación y ejercer aún más presión sobre el liderato del Barcelona, dos puntos por detrás con un encuentro menos.

Julián Álvarez define ante Unai Simón para marcar el gol de la victoria. Reuters

En un partido que circulaba por la nada en el equipo madrileño, entre la responsabilidad y el respeto entre ambos, con el Athletic sin la convicción de irse con todo a por un triunfo crucial, como sí hizo después, para incluirse entre la nómina de aspirantes al campeonato y con el Atlético entre la irregularidad, surgió su figura, su valor más seguro, su máximo goleador: Julián Alvarez. Ya son 21 tantos.



Su gol en el minuto 66 fue oro. En una Liga tan apretada, tan incierta, la seguridad que transmite fortalece al Atlético para competir por todo. La acción empezó en el costado, en De Paul, quien combinó con Marcos Llorente, también recambio este sábado. El pase cruzado, con el efecto justo, a la espalda de la defensa rival, a la carrera de 'La Araña' fue tan estupendo como la definición del campeón del mundo argentino. Incontestable.

Máxima igualdad en el partido

También necesitó fortuna el Atlético. Ya en el minuto 74, cuando un saque de falta de Berenguer no fue gol de milagro. De forma inverosímil, ni el primer cabezazo de Beñat Prados, contra el poste, ni la posterior volea de Iñaki Williams, contra el larguero, terminaron adentro de la portería de un ya aparentemente batido Oblak. Aún hubo otro larguero más de Iñaki Willians, entre los rebotes, para añadir aún más dramatismo.



Un alivio para el Atlético, entre la incredulidad del equipo bilbaíno, mejor al final, ya demasiado tarde, relegado del aliciente increíble que supone LaLiga. Derrotado el Real Madrid por el Betis justo antes, pendiente el domingo el duelo del Barcelona contra la Real Sociedad, la ocasión era formidable para el ganador. No hay términos medios cuando en juego está la convicción de que todo es posible. La victoria es el único camino. No hay más.



Un partido por competir La Liga. Ajustado desde la táctica, medido en cada riesgo, detallista y exhaustivo en el análisis, surgido desde una calma tensa, alterada por alguna ocasión, bajo la posesión del Athletic, con el contragolpe del Atlético, todo pendiente de cualquier desajuste, de algún momento de inspiración, de la pegada, la velocidad o la creación.

La puesta en escena fue un anticipo del desarrollo. La primera ocasión fue del Atlético. Un cabezazo tan claro como fallido de Le Normand. Fuera. La segunda del Athletic, estrellado contra Jan Oblak entonces, agigantado, ágil y oportuno en su salida cuando lo desafío Iñaki Williams. El pase de Dani Vivian, una delicia al espacio, provocó el mano a mano. Aún 0-0.



El Athletic entendió mejor el inicio. Combinativo, paciente, preciso, abiertos Iñaki y Nico Williams, por dentro Berenguer y Unai Gómez, por la baja de Oihan Sancet, tan trascendente en este equipo, se sintió el dominador no sólo del balón, sino también de los espacios. Aún dispuso de otra más: una doble volea de Galarreta que no encontró destino.

Samu Lino dispara a puerta en el partido ante el Athletic Club. Reuters

El Atlético se repuso después. Sin Julián Alvarez, con descanso de inicio después de diez partidos consecutivos sin pausa como titular, su plan de inicio pasó por la banda izquierda. Por las subidas de Galán y por los pases de Lino. No funcionó. Sí el otro lado, cuando surge Giuliano Simeone. Atrevido, vertical, velocícisimo, fue de nuevo una solución. El desborde.



Su primera arrancada fue en el minuto 25. Un punto de inflexión. Después otra. Y una más. Entre medias, Nico Williams avisó en el otro lado, con un remate al lateral de la red. Los vaivenes de un duelo incierto, sujetado por los dos entre la tensión consciente de la envergadura de su rival de enfrente. Después, Berenguer remató a las manos de Oblak.

Julián Álvarez, la clave

Alexander Sorloth volvió al once, cinco partidos después. Sus incalculables méritos como suplente reclamaban su ocasión en el equipo titular. El máximo goleador de las grandes ligas europeas desde el banquillo sólo logró cabezazos incómodos, el último picado, repelido por la defensa, ganadora ante el noruego en la primera parte. No lo encontró bien su equipo.



El inicio del segundo tiempo lo rebajó todo. El peso de la responsabilidad. La presión del fallo. Sorloth duró 12 minutos más sobre el campo. Lo cambió Simeone por Julián Alvarez, cuando todas las miradas de la grada apuntaban a Griezmann, lento, intrascendente, impreciso. El técnico lo suele sostener en el campo. Cuatro minutos después, lo sustituyó.



Y con Julián Alvarez sobre el campo. La diferencia entre competir o no LaLiga. Su gol en el minuto 66 fue la enésima demostración de su valor. Tres puntos para ponerse segundo en la clasificación, para transmitirle al Athletic que aún no está entre los tres candidatos al título y para alimentar el fuego de este Atlético en todos los frentes: la Liga, la Champions y la Copa del Rey. El martes aguarda el Real Madrid en los octavos de final europeos. Quiere más. Necesita más.