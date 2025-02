Ancelotti responde a la "vergüenza" de Tebas hacia el Real Madrid: "Falta el respeto a millones de madridistas"

El Real Madrid afronta este miércoles la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra la Real Sociedad (21.30 horas). La primera de las duras pruebas que se avecinan para los de Carlo Ancelotti, quien habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación. Los ataques de Javier Tebas, presidente de LaLiga, y la falta de minutos de Arda Güler fueron protagonistas.

"Tebas habla demasiado del Real Madrid", dijo Ancelotti después que el presidente de la patronal dijera que el Madrid es "un club llorón" y que siente "vergüenza" de él. "Desde que estoy aquí... Falta el respeto a muchos madridistas hablando así. Hay temas más importantes y tenia que enfocarse más en resolver los problemas del fútbol español", añadió.

"No sé qué tipo de vergüenza tiene, pero todos los madridistas están orgullosos de este club", afirmó Ancelotti en otra de sus respuestas. Y puso el ejemplo de lo que debe ser un presidente de liga: "Cuando estuve en Italia, el presidente era Galliani y yo a él no le puedo tocar. Para mí, Galliani tenía y tiene siempre razón. El mejor director general del mundo".

Los jóvenes del Madrid también centraron la atención de la comparecencia, especialmente Arda Güler que este martes cumple 20 años. "Todos los que tengan dudas pueden venir a mi despacho. Leo que hay un 'caso Güler', pero ese caso no ha llegado aquí. Es un proceso para él y como para todos los jóvenes. Pasó con Rodrygo, Vinicius, Valverde... Necesita tiempo para incorporarse a la mejor plantilla del mundo. Todo el mundo lo entiende y el que no lo entienda, tiene que hacerlo".

Insistido en el tema al final de la rueda de prensa, siguió en esa línea y dejó un mensaj dirigido al entorno del jugador turco: "Estoy todos los días con los jóvenes (Arda, Endrick...). Un día están más contentos, otros menos. No quiero un jugador que esté contento cuando no juega. Quiero un jugador con ganas de aprender y de jugar. Es normal. No sé si las demás personas que pasan tiempo con él (con Güler) tienen la misma idea que yo para que un día triunfe en el Real Madrid. Esto es una falta de comunicación".

En cuanto a Endrick, Ancelotti se mostró confiante sobre su futuro en el Real madrid: "Endrick no va a ser Rodrygo ni Vinicius. Tiene características distintas y será un gran delantero, no tengo dudas. No hay 'caso Endrick'... de momento (ríe)".

El problema de Mbappé

"Mbappé viaja. Tuvo un problema con el diente y no pudo entrenar. Todos los que viajan tienen posibilidades. También Endrick".

Sus críticos

"Es un problema de veteranía. Los veteranos somos como los abuelos que a veces te cansan de estar hablando todos los días. Hay gente que esta cansada de ver mi cara todos los días. Lo entiendo, pero el abuelo, el veterano... Yo me considero un niño, tengo el entusiasmo de un niño. Solo la edad me condena. La experiencia no la pueden tener los jóvenes, solo te lo da el tiempo. No es la única cosa. También el conocimiento. Pero después de 40 años de fútbol, algo entiendo".

Valverde de lateral

"Valverde podría volver al lateral derecho. Hay que ver que tipo de alineación hago. No lo voy a pensar, ya lo he pensado, pero no lo voy a decir"

Renovación de Modric

"No entro en este tema com o no entré el año pasado. Lo hablará el club con los jugadores, como hizo el año pasado con Nacho, Kroos o el mismo Modric. Son leyendas y tienen derecho a hacer lo que quieran. Tomarán la mejor decisión para todos".

Calma con Alaba

"Jugó 70 minutos. La rodilla está perfecta, sin ningún problema. Está cómodo y completamente recuperado. Hay que tener en cuenta, de cara a problemas musculares, que es un jugador que ha vuelto tras 14 meses".

Asencio

"Si he dicho que Asencio tenía debilidad técnica me he equivocado. Es joven y trabajamos con él como con todos los jóvenes de la cantera. El joven aprende mucho. No hemos trabajado lo técnico con él, hemos trabajado lo táctico. A veces la agresividad no es lo más indicado, más en el área. Te puede caer un penalti. Pero hemos trabajado en esto. Lo está haciendo muy bien. Raúl ha sido una sorpresa para todo el mundo, de verdad. Para mí también".

Ego en el vestuario

"Hay un buen ambiente. La llegada de Mbappé, con mucha humildad, nos da mucha confianza. Es uno de los mejores del mundo y ha mejorado la calidad de la plantilla. A nivel de ego no ha cambiado nada. Perdimos piezas importantes a nivel de personalidad, como Nacho o Kroos, también perdimos a Carvajal, que son piezas que forman ambiente. Poco a poco, jóvenes como Camavinga, Vinicius, Rodrygo o Valverde tienen que tomar más protagonismo en este sentido".

'Caso Negreira'

"No puedo decir si con el Real Madrid hubiera sido diferente. Hay un procedimiento judicial y todos estamos esperando la resolución. El mundo del fútbol ha sido paciente estos años y hay que seguir siéndolo porque la resolución judicial saldrá".

El calendario

"El calendario es igual para todos, y lo estamos haciendo muy bien. Es un calendario que no se puede sostener. En mis tiempos, que eran 30 partidos de Liga, en 50 días ya estamos en la mitad de cuando jugaba yo —17—. Me canso yo y os cansáis también vosotros. Necesitamos descanso".