La cantera sale al rescate en el Sevilla: el salvoconducto para paliar el peor límite salarial del fútbol profesional español

Lejos de vivir tiempos de recuperación, el Sevilla singue inmerso en una espiral económica muy peligrosa. Esta semana se hicieron públicos los límites salariales de los clubes españoles y los datos de los de Nervión no pudieron ser más impactantes. Nadie en Primera o Segunda División tiene unos registros tan bajos.

Concretamente, la entidad hispalense tiene actualmente un límite salarial de 684.000 euros. Ya eran irrisorios los 2,5 millones de hace apenas unos meses, pero esta cantidad coloca al Sevilla en una situación delicada.

Por poner en contexto, el Cartagena, colista de Segunda, tiene ocho veces más de límite salarial que el Sevilla, por no hablar de clubes como el Deportivo de la Coruña o el Cádiz, ambos por encima de los 13 millones. Respecto a los equipos de Primera, el Espanyol es quien más cerca está de los andaluces (7,8 millones).

‼️ LA RUINA QUE AVISABA



📉 Límite de Coste de Plantilla en febrero 2025:



⚽ Real Madrid: 754,8 Millones€

⚽ Barcelona: 463,6 Millones €

⚽ Betis: 108,3M€

⚽ Athletic: 105,8M€

⚽ Sevilla FC: ¡684.000€! ❌



💰 Sueldo del presidente okupa: 1.000.000€



❌ Hay más dinero para… pic.twitter.com/As59LMseHK — Del Nido Benavente (@JMDelNido_) February 18, 2025

Una situación que ha despertado indignación en sectores del sevillismo. Por ejemplo, el expresidente José María Del Nido, no dudó en mostrar su malestar con un duro mensaje a la actual presidencia.

"Sueldo del presidente okupa: 1.000.000 euros", dijo. "Hay más dinero para contratar béticos que para fichar jugadores", continuó. "Carrasco y Castro, los 'Contrabéticos', nos han hundido. Ni un día más de esta vergüienza. ¡Fuera ya! Sevilla es de los sevillistas", finalizó Del Nido Benavente.

La situación institucinal y económica del Sevilla FC es muy crítica, pero dentro del terreno de juego tampoco está viviendo grandes alegrías. Sin jugar competición europea y eliminados en las primeras rondas de la Copa del Rey (después de sufrir una dolorosa goleada contra el Almería), fían su temporada a su rendimiento en La Liga, que de momento no está siendo del todo malo.

Las expectativas no eran demasiado altas y, pasado el ecuador de la temporada, el equipo de Francisco Javier García Pimienta se encuentra a cuatro puntos de los puestos europeos a pesar de haber sufrido un pequeño bache en las últimas semanas.

Salvavidas

Esta serie de malos resultados, con un único triunfo en 2025, se cortó de raiz con la goleada del pasado fin de semana frente al Valladolid. Un triunfo contundente por 0-4 en el que fue la cantera quien tiró del carro. Concretamente Isaac Romero y Juanlu Sánchez, quienes participaron en tres de los cuatro tantos.

Un duelo al que el Sevilla se presentó con muchas bajas obligando a García Pimienta a dar la oportunidad a los canteranos. De hecho, seis jugadores formados en las categorías inferiores acabaron teniendo minutos: Isaac, Juanlu, Carmona, Kike Salas, Manu Bueno y Ramón Martínez, quien debutó con el primer equipo.

Lukebakio celebra un gol contra el Valladolid. EFE

Sobre la importancia de los chicos de la casa habló Pimienta en la previa del partido, apuntando que "los jugadores de cantera me gustaría que viniesen cuando la cosa va mejor, no por necesidad, pero cuando la hay y yo que he estado mucho en un filial, los chicos responden. Manu Bueno, Ramón... Si Pablo Rivera tiene que participar, que va a venir convocado, estoy convencido de que, sin cargarle la presión, nos va a ayudar".

La futbolistas criados en Nervión están siendo fundamentales, así como Lukebakio, la gran estrella del equipo. El atacante belga ya es todo un ídolo y está llevando en volandas a los suyos gracias a sus goles (10 tantos) y grandes actuaciones. De él dependera, en gran parte, si el Sevilla acaba la temporada en Europa o se termina conformando con finalizar en mitad de tabla.