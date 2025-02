Del hat trick de Mbappé a la exhibición física de Valverde: las notas del Madrid contra el City en la Champions League

El Real Madrid se exhibió contra el Manchester City y selló su pase a los octavos de final de la Champions League. Un duelo en el que Kylian Mbappé brilló con luz propia con un hat-trick que puso en pie al Bernabéu.

El francés lideró una victoria sobresaliente del equipo de Ancelotti que maniató de principio a fin al equipo inglés. Junto a él, Valverde y Asencio fueron también dos de los futbolistas más destacados.

Todos tuvieron una actuación notable en lo que fue el mejor partido de la temporada para los blancos. Los cambios no pudieron aportar ya que apenas pudieron aportar en los pocos minutos de los que gozaron.

Courtois: 7

No tuvo trabajo el portero belga. El Manchester City no le probó prácticamente en ningún momento y no cometió ningún error en salida de balón o a la hora de blocar un envío lateral. Encuentro muy tranquilo para Courtois.

Valverde: 8

Todoterreno. Valverde siempre tiene gasolina y demostró en el lateral derecho ser un jugador más que notable. Nadie pudo superarle en el regate y se sumó varias veces al ataque de los blancos. Un futbolista indiscutible.

Asencio: 8

El central canario sigue consagrándose en el Real Madrid. Su partido en el Etihad ya fue bueno y en el Bernabéu se erigió como el gran líder de la retaguardia. Despejó todo lo que llegó a su zona y dejó una asistencia sobresaliente en el gol de Mbappé. Un pase de 50 metros que recordó al de su debut contra Osasuna.

Asencio corta una acción de ataque de Marmoush. REUTERS

Rüdiger: 7

Como si nunca se hubiera ido. Rüdiger regresó al once y fue un seguro de vida. Esta vez no tuvo enfrente a Haaland y Marmoush nunca supuso una amenaza para él y ganó todos sus duelos.

Mendy: 7

Mendy volvió a ser el cerrojo de antaño. Foden pasó desapercibido gracias, en parte, a la gran labor defensiva del Francés. En ataque no se prodigó demasiado, pero tampoco hizo falta.

Tchouaméni: 7

Gran partido de Tchouaméni. El francés regresó al centro del campo y sacó a relucir sus habilidades en la recuperación. Muy concentrado en todo momento fue el sostén de un Real Madrid que jugó a placer en todo momento.

Tchouaméni y Valverde, durante el partido contra el Manchester City. REUTERS

Ceballos: 8

La brújula de un Real Madrid que dominó sin problemas al Manchester City. El utrerano sigue en estado de gracia y parece que nadie le va a sacar del once. En defensa se volvió a sacrificar y presionó sin cesar a los jugadores 'citizens'.

Bellingham: 7

Partido notable de Bellingham. No brilló como el resto de sus compañeros de ataque, pero sigue siendo una figura fundamental para Ancelotti. Su única pega, una cartulina amarilla evitable que le impedirá jugar la ida de los octavos de final.

Jude Belleingham se lamenta tras una ocasión ante el Manchester City Reuters

Rodrygo: 8

El extremo brasileño volvió a sobresalir. Acostado en el perfil derecho combinó muy bien con Mbappé y Vinicius. Dio una asistencia, pero se quedó con las ganas de ver puerta.

Vincius: 7

Le faltó algo de precisión a Vinicius, pero volvió a ser un quebradero de cabeza para la defensa del Manchester City. Algo atascado con el gol y Ederson le evitó un gran gol en los últimos minutos.

Mbappé: 10

Mbappé vivió su primera gran noche europea con el Real Madrid. El francés fue determinante y marcó un hat-trick para poner en pie al Bernabéu. Muy activo en todo momento y siendo una pesadilla para los zagueros del Manchester City. Una de las mayores exhibiciones de la temporada.