Lewandowski resuelve la papeleta del Barça ante el Rayo desde el punto de penalti y deja a su equipo líder de La Liga

Barcelona

R. Vallecano

No fue tarea fácil, pero el Barça acabó haciendo los deberes y se impuso al Rayo Vallecano (1-0) para asaltar el liderato de La Liga. Lewandowski, desde el punto de penalti, fue el encargado de darle los tres puntos a los de Flick en un choque que no estuvo exento de polémica. [Así hemos vivido el encuentro entre el Barça y el Rayo].

Los azulgrana volvieron a mostrar una versión más que notable. Quizá esta vez con Raphinha y Lamine Yamal algo menos inspirados, pero dominando y minimizando las virtudes de una de las grandes revelaciones de la temporada.

Melero López, árbitro del encuentro, no pasó desapercibido. Pitó un penalti en la primera mitad tras recibir la llamada del VAR y anuló un gol al Rayo Vallecano al filo del descanso por un fuera de juego posicional de Pathé Ciss.

A pesar de ello, el FC Barcelona supo gestionar en todo momento el gol de Lewandowski cerca de la media hora de juego. Impuso su ritmo en la segunda mitad y perdonó en varias ocasiones la sentencia. Batalla sostuvo a los suyos, pero su gran actuación acabaó siendo en balde.

Con polémica

A sabiendas de la importancia del encuentro y la posibilidad de asaltar el liderato, el Barça saltó al césped con el cuchillo entre los dientes. No era una presa fácil, el Rayo no perdía en Liga desde diciembre, pero el equipo de Flick dominó y encajonó en su campo a los de Iñigo Pérez durante prácticamente toda la primera mitad.

Los azulgrana fueron de menos a más. Algo más desconectados al inicio sin poder trenzar varios pases seguidos, poco a poco fueron cogiendo velocidad de crucero. Avisaron con una doble ocasión de Raphinha, una vez más el más activo del Barça, pero no perdonaron a la tercera.

Un gol de Lewandowski desde el punto de penalti que no estuvo exento de polémica. Y es que Melero López no decretó en un principio la pena máxima, pero fue avisado desde el VAR para revisar un agarrón de Pathé Ciss a Iñigo Martínez a la salida de un córner. No dudó, pitó penalti y el Barça se puso por delante en el marcador.

Le sentó bien el gol al cuadro catalán que pudo aumentar la renta minutos después con un mano a mano de Lamine Yamal que solventó bien Batalla. El argentino salvó los muebles de un Rayo que se animó en el tramo final del primer acto.

Szczesny salvó el tanto de la igualada tras una buena parada a Nteka en el 38' y al filo del descanso un fuera de juego posicional de Ciss privó a los de Iñigo Pérez de igualar la contienda. De Frutos remató a gol, pero su compañero estaba obstaculizando a un Iñígo Martínez que no pudo acudir a tapar el remate.

Suspense hasta el final

El Rayo intentó cambiar el guion del encuentro tras la reanudación, pero el Barça no cesó en su dominio y continuó exigiendo a un Batalla que se empeñó en mantener a los suyos con vida.

El argentino está siendo uno de los mejores porteros de la temporada y volvió a demostrar su nivel con intervenciones de mucho mérito. La más clara a Raphinha, con una mano a bocajarro tras un duro remate del brasileño prácticamente desde el área pequeña.

Raphinha trata de marcar ante Batalla. REUTERS

El jugador brasileño no estuvo tan atinado como venía acostumbrando en la campaña. Volvió a ser uno de los más incisivos del Barça, pero esta vez tuvo la pólvora mojada. Pudo marcar varios goles, pero se acabó marchando de vacío.

Los vallecanos lo intentaron hasta el final y Jorge de Frutos tuvo en su testa el tanto de la igualada. Una jugada en el 90' en la que el extremo español cabeceó fuera libre de marca un centro de Isi. Respiró Flick y respiró el Barça que vuelve a asaltar el liderato de La Liga.

FC Barcelona 1-0 Rayo Vallecano

FC Barcelona: Szczesny; Héctor Fort (Koundé, min. 66), Cubarsí (Èric, min. 81), Íñigo Martínez, Balde; Frenkie de Jong (Marc Casadó, min. 88), Pedri; Lamine Yamal, Gavi (Olmo, min. 66), Raphinha; y Lewandowski (Ferran, min. 81).



Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Lejeune, Abdul Mumin, Pep Chavarría; Pathé Ciss (Óscar Valentín, min. 74), Pedro Díaz (Gumbau, min. 61); De Frutos, Isi (Trejo, min. 74), Álvaro García (Guardiola, min. 87); y Nteka (Embarba, min. 61).



Goles: 1-0, min. 28: Lewandowski, de penalti.



Árbitro: Mario Melero López (colegio andaluz). Amonestó a los locales Gavi (min. 45+2) y Ferran (min. 90+6) y a los visitantes Pathé Ciss (min. 27), Ratiu (min. 41) y Embarba (min. 87).



Incidencias: Partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys ante 45.296 espectadores.