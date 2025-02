Bellingham zanja la polémica sobre su expulsión: "Ya he hablado sobre el malentendido, pido perdón a los compañeros"

La expulsión de Jude Bellingham ante Osasuna sigue dando de qué hablar después de que el acta del partido redactado por Munuera Montero contradijese la versión del jugador del Real Madrid sobre lo ocurrido. El inglés habló en zona mixta sobre lo ocurrido y en la mañana de este domingo a través de sus redes sociales ha lanzado el mensaje definitivo.

Según las grabaciones de Movistar+, Bellingham pronunció "I’m talking you with respect, fuck off", lo que se tradujo como "Te estoy hablando con respeto, no me jodas". El árbitro, sin embargo, declaró que el jugador había dicho "fuck you", interpretándolo como un insulto personal, y procedió a la expulsión inmediata.

A través de su cuenta de Instagram, Jude Bellingham ha querido dejar atrás el tema y centrarse en el próximo compromiso que tiene el Real Madrid ante el Manchester City. "Ya he hablado suficiente sobre el malentendido, solo quería disculparme nuevamente por dejar a mis compañeros de equipo en una posición tan difícil y agradecer a los fanáticos por su apoyo y comprensión. Nos vemos el miércoles en casa", acompañado de un corazón blanco.

Tras el partido, respondió a las preguntas de los medios en torno a la expulsión. "Es claro que se ha cometido un error, ha habido un error de comunicación. No quiero decir otra vez lo que dije pero es algo más como 'joder' y quiero que todo el mundo sepa que no quise poner al equipo en una situación en la que quería dejar al equipo con diez", admitió el inglés.

"Si revisas el vídeo se ve que no es lo mismo que dice el acta, espero que la Federación lo tenga en cuenta. No he insultado a nadie, se ve claramente en el vídeo, ni siquiera lo digo directamente al árbitro, lo digo a mí mismo. Fue una falta de entendimiento, un error claro del colegiado", concluyó.

Posibles sanciones a Bellingham

El Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol especifica las sanciones por insultos o menosprecio hacia el colegiado. En el artículo 94, se contempla una suspensión de cuatro a doce partidos si se considera que hubo insulto directo.

Bajo esa interpretación, Bellingham podría perderse varios encuentros de La Liga (como contra Girona, Betis y Rayo) e incluso la ida de las semifinales de Copa del Rey frente a la Real Sociedad.

No obstante, si la acción se considera menosprecio, el artículo 117 establece un castigo de dos a tres encuentros. El matiz entre "fuck off" y "fuck you" resulta determinante para calificar la falta como insulto directo o mera desconsideración.

La tarjeta roja a Jude Bellingham 🟥#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/qftd30Tkha — DAZN España (@DAZN_ES) February 15, 2025

Las imágenes de televisión captaron las reacciones de compañeros como Vinicius y Mbappé, quienes se acercaron al área de conflicto para tratar de aclarar la situación. Sin embargo, Munuera Montero mantuvo su postura y explicó a Luka Modric que el contenido de la expresión era ofensivo.

Esta precisión resulta fundamental para definir la magnitud de la sanción que caerá sobre el futbolista inglés, pues la diferencia entre insulto y menosprecio puede modificar su disponibilidad en diversos partidos clave.