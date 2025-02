Ancelotti y Bellingham sobre la expulsión: “Munuera Montero se ha equivocado, ha dicho ‘fuck off’, no ‘fuck you’”

El Real Madrid sale indignado de El Sadar tras empatar ante Osasuna en un partido donde hubo hasta tres polémicas arbitrales y ninguna de ellas cayó del lado del conjunto madridista. La primera fue en el minuto 18 en un posible penalti por mano de Juan Cruz, la segunda fue la expulsión por roja directa a Bellingham y la última, el penalti que terminó siendo el empate de Osasuna.

El guion de la película de La Liga no ha cambiado en las últimas tres jornadas para el Real Madrid. Los últimos compromisos ligueros se han saldado con una derrota y dos empates, haciendo que el equipo sume dos puntos de nueve posibles en la lucha por salir campeón.

La actuación de Munuera Montero y Trujillo Suárez en Pamplona volvió a poner a prueba la paciencia que tiene un equipo, el Real Madrid, que ya está indignado con las últimas actuaciones del colectivo arbitral.

🗣️ “Creo que no ha entendido bien el inglés. Le ha dicho f** off y no f** you”



🔊 “Han pasado cosas en estos últimos tres partidos que han visto todos”



El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, denunció que "están pasando cosas" en las tres últimas jornadas que afectan a su equipo, como la expulsión de Jude Bellingham en la que defendió que "el árbitro se ha equivocado en la traducción".



"No ha entendido bien inglés porque ha dicho 'fuck off', no 'fuck you' y se ha equivocado porque la traducción es no me jodas. No es algo ofensivo", explicó en rueda de prensa el técnico italiano.

"Bellingham hoy no ha hecho nada para ser expulsado. Se ha equivocado en la traducción y nada más. Sería partidario de hablar con el árbitro, no con Bellingham que le ha dicho si esto es falta, lo mío era penalti, no me jodas. La tarjeta roja muestra el nerviosismo del árbitro, nada más", añadió.

El enfado mayúsculo

Ancelotti se mordió la lengua e intentó medir sus palabras, visiblemente enfadado por el arbitraje recibido: "Han pasado cosas en estos tres últimos partidos que han visto todos y no tengo ganas de añadir más porque quiero estar en el banquillo el próximo partido", denunció.



"Hay un problema en el sentido que en los tres últimos partidos algo ha pasado que obviamente no tenía que pasar. Lo que podemos hacer es seguir luchando, peleando y jugando bien como hoy. El VAR no ha revisado situaciones en área contraria, cuando había dos o tres que se podían haber revisado y no lo han hecho", denunció.

El protagonista, Jude Bellingham, compareció ante los medios en zona mixta para dar su versión sobre la acción que desencadenó su expulsión en el partido: "Es claro que se ha cometido un error, ha habido un error de comunicación. No quiero decir otra vez lo que dije pero es algo más como 'joder' y quiero que todo el mundo sepa que no quise poner al equipo en una situación en la que quería dejar al equipo con diez", admitió el inglés.

"Si revisas el vídeo se ve que no es lo mismo que dice el acta, espero que la Federación lo tenga en cuenta. No he insultado a nadie, se ve claramente en el vídeo, ni siquiera lo digo directamente al árbitro, lo digo a mí mismo. Fue una falta de entendimiento, un error claro del colegiado", concluyó.