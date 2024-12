Gabriel Rufián: "Sin futbolistas catalanes ni vascos, quizás la selección española no ganaba ni a Senegal"

Gabriel Rufián es uno de esos políticos que suele hablar claro y decir las cosas en público tal y como las piensa. Habituado a estar en el foco de la polémica, el de Esquerra Republicana, independentista catalán, no rehúye ningún asunto y recientemente se pronunció sobre la legitimidad que le otorga a la selección española de fútbol.

En una entrevista en Marca, el portavoz de ERC destacó una vez más el peso que tienen los futbolistas catalanes y vasco en la Selección a la hora de conseguir títulos: "Evidentemente, la selección española está compuesta por los mejores jugadores del Estado. Ahora bien, lo digo claramente, sin catalanes y vascos igual no ganaba ni a Senegal. Con todo respeto a Senegal", afirmó Rufián.

El político no se mostró contrario al combinado nacional, e incluso confesó que ha celebrado algunos de sus goles, pero abogó por que una selección catalana también pueda competir a nivel internacional: Yo no estoy en contra de La Roja, ni muchísimo menos. De hecho, he celebrado goles suyos. ¿Qué pasaría porque la selección catalana jugara competiciones internacionales?".

"Yo aspiro a que Cataluña sea un Estado independiente y tenga su selección. Ahora, no pasa nada porque mientras llega la independencia tenga esa selección. Hay muchísima gente que estaría muy orgullosa de que hubiera jugadores defendiendo una camiseta con el escudo de Cataluña aunque fueran de Primera Federación", insistió Gabriel Rufián.

"Si una selección catalana oficial llamara a Lamine Yamal y a los cinco minutos le llamara la selección española, ¿con quién jugaría?", sembró la duda el portavoz de ERC.

Del Espanyol, pero no del Madrid

Gabriel Rufián se mostró en esta entrevista abiertamente aficionado del RCD Espanyol, club del que es simpatizante pero no socio, y desmintió que tuviera alguna simpatía por el Real Madrid. "En cuanto a lo de simpatizar con el Madrid, lo que dije en realidad y sigo manteniendo es que simpatizo con ese espíritu de que, pase lo que pase, van a ganar", aclaró.

Por otra parte, Rufián negó que su devoción por el Espanyol le lleve a tener algo en contra del Fútbol Club Barcelona: "Repito además que no soy anticulé. Con ser antifascista tengo suficiente", dijo en esta entrevista en Marca.

Por otra parte, pese a su condición de independentista catalán, a Rufián no le dolieron prendas al reconocer que en los últimos años ha disfrutado con los éxitos de la selección española y su manera de jugar al fútbol.

"Yo he disfrutado mucho con la Selección y a quien le guste el fútbol y diga que no disfrutó con aquella Selección que ganó como ganó, sobre todo la del Mundial 2010 y la Eurocopa 2012, es como decir que no te puede gustar la Capilla Sixtina porque no eres católico. Creo que no pasa nada por decirlo", aseveró sin tapujos.

"Ahora bien, a mí lo que me gustaría es que lo que considero mi país, que es Cataluña, pudiera competir en una fase clasificatoria como lo hace Escocia y no pasa nada. Y si hubiera un España-Cataluña, me gustaría que ganara Cataluña", prosiguió en esta entrevista.