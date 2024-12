Marcus Rashford provoca un terremoto en Inglaterra: anuncia su salida del Manchester United

Marcus Rashford pone patas arriba la Premier League. Tras días de intensos rumores y especulaciones, el delantero inglés confirmó en una entrevista con el periodista Henry Winter que su etapa en el Manchester United está llegando a su fin.

"Personalmente, creo que estoy preparado para un nuevo reto y para dar los siguientes pasos en mi carrera. Cuando me vaya será sin rencores. No voy a hacer ningún comentario negativo sobre el Manchester United. Así soy yo como persona", declaró el futbolista, dejando claro que su salida será discreta y sin polémicas.

Estas declaraciones surgen en un contexto de tensiones deportivas y decisiones controvertidas. Apenas unos días antes, el técnico del United, Ruben Amorim, había dejado fuera de la convocatoria a Rashford y a Alejandro Garnacho para el derbi contra el Manchester City, un partido que los red devils terminaron ganando por 1-2 en el Etihad Stadium. Según Amorim, la decisión fue tomada tras una evaluación exhaustiva del rendimiento de ambos jugadores: "Yo tomo nota de todo, de lo que comen, de cómo visten... de todo. Hago mi evaluación y entonces decido".

El propio Rashford reconoció que quedarse fuera del derbi fue "descorazonador" y que, aunque fue decepcionante, prefiere mirar hacia adelante. "¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Sentarme y llorar? No. Lo haré lo mejor posible la próxima vez que esté disponible", señaló.

Sin embargo, el gesto de Rashford tras esta exclusión fue notable: en su día libre, visitó Button Lane, su antigua escuela de primaria, para entregar 420 regalos a los alumnos, un acto que reafirma su compromiso con la comunidad de Manchester. Durante años, el delantero se ha convertido en un referente social gracias a sus donaciones y proyectos solidarios en favor de los más desfavorecidos.

Rashford protesta durante un partido de fútbol con el Manchester United Reuters

Con 27 años, Rashford reflexionó sobre su trayectoria y el momento en el que se encuentra en su carrera. "Estoy en la mitad de mi carrera. No espero que mi punto álgido sea ahora. Llevo nueve años en la Premier League, y eso me ha enseñado mucho, me ha ayudado a crecer como jugador y como persona. No me arrepiento de nada de estos nueve años. Lo mejor está por llegar. Ésa es mi mentalidad", afirmó el internacional inglés.

El contraste entre su gran temporada 2022/23, donde marcó 30 goles y dio nueve asistencias en 56 partidos, y su bajo rendimiento en la 2023/24, con apenas ocho goles y cinco asistencias, ha sido evidente. Además, Gareth Southgate no lo incluyó en la convocatoria de Inglaterra para la pasada Eurocopa un golpe duro para quien fuera una de las figuras destacadas del combinado nacional.

A pesar de todo, Rashford asegura que su vínculo con el Manchester United permanecerá intacto: "¿Si siempre seré un seguidor red? ¡Sí! 100%, 100%". Con estas palabras, cierra un capítulo que, aunque agridulce en sus últimos meses, lo ha consolidado como uno de los talentos más prometedores que ha producido la cantera de Old Trafford.