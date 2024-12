Muere la futbolista Carol Oliveira tras caerse desde una altura de 22 pisos mientras grababa un vídeo

Tragedia en el fútbol brasileño. Carol Oliveira, conocida como 'Carolaine', falleció al caer desde un helipuerto situado en la parte superior del edificio Império do Sol, en Balneário Camboriú, Santa Catarina (Brasil). La joven de 22 años se encontraba grabando un vídeo junto a su hermano cuando, según las autoridades, perdió el equilibrio y cayó desde una altura estimada de 22 pisos.

El accidente ocurrió el pasado domingo alrededor de las 22 horas. De acuerdo con el testimonio del hermano, y confirmado por un vídeo grabado en el lugar, Carolaine estaba distraída mirando la pantalla de su teléfono mientras capturaba las vistas del helipuerto. Al caminar cerca del borde, tropezó y cayó al vacío.

Los Bomberos y la Policía Municipal acudieron rápidamente al lugar, pero no pudieron salvarle la vida. La zona fue acordonada para la realización de exámenes forenses, mientras que la Policía Civil asumió las investigaciones.

Carol Oliveira de 21 anos foi fazer um vídeo a noite com amigos tropeça e sofre um acidente fatal, em um edifício na Av. Atlântica em Camboriú, que tristeza, esses jovens tem que parar de quererem fazer vídeos em lugar perigoso 😓 pic.twitter.com/hN422Gnz4m — Sandy (@Sanmacedoo) December 9, 2024

Carol Oliveira era una destacada jugadora de fútbol y fútbol sala. Militaba en el Centro de Futebol Feminino de Tijucas y había participado en el Campeonato Municipal Femenino de Fútbol Sala de Tijucas en 2024. Su club lamentó profundamente la pérdida: "La tristeza es profunda, pero la alegría que compartimos es una luz que siempre brillara. Siempre recordada. Siempre apreciada por todos".

La entrenadora del equipo, Angélica Solidade, recordó a Carol como una joven muy querida por todos: "Tenía muchos amigos y agradaba a todos. Nunca has visto a alguien decir 'Carol es aburrida, no me gusta'. Incluyendo a los niños que cuidaba y a los deportistas jóvenes y mayores". Además, Solidade está liderando una campaña para recaudar fondos destinados a cubrir los gastos funerarios, ya que Carol solo contaba con su madre y su hermano tras el fallecimiento de su padre.

O irmão da atleta de futsal, Carol Oliveira, de 22 anos, gravava um vídeo “selfie”, no momento que a jovem caiu de um prédio de 22 andares e morreu, em Balneário Camboriú (SC), na noite de domingo (8). #LiveCNNBrasil pic.twitter.com/l5gWiAcb8l — CNN Brasil (@CNNBrasil) December 10, 2024

La noticia conmocionó a la comunidad local y se extendió rápidamente en redes sociales, donde amigos, familiares y conocidos rindieron homenaje a la joven. El Centro de Futebol Feminino de Tijucas también publicó un mensaje en memoria de Carolaine: "Deseamos en este triste momento de luto que Dios acompañe y consuele el corazón de sus familiares y seres queridos".

El cuerpo de Carolaine fue recuperado por las autoridades tras caer en una de las zonas más concurridas de la Avenida Atlántica. Su pérdida pone de luto al fútbol brasileño y causa una consternación generalizada en el deporte mundial.