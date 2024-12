Ancelotti: "Tenemos todavía tres partidos para conseguir la clasificación, aunque será difícil hacerlo entre los ocho primeros"

El Real Madrid afronta el martes un partido que puede marcar un antes y un después no sólo en el devenir del equipo en la Champions, sino también en el futuro de su entrenador, Carlo Ancelotti. El italiano ha sido señalado tras las derrotas ante Lille, Milan y la última ante el Liverpool.

Con tres derrotas en cinco partidos, el Real Madrid tiene muy difícil conseguir acabar entre los ochos primeros en la fase de liga, es decir, clasificarse de forma directa a los octavos de final de la Champions, aunque los jugadores quieren agotar todas las opciones.

Ancelotti recupera para enfrentarse a la Atalanta a dos jugadores importantes en la plantilla: Vinicius y Rodrygo. Los dos brasileños han estado en el dique seco durante las últimas semanas y el equipo les ha echado en falta, sobre todo al '7'. "Vinicius está bien. Hay que ver el entrenamiento, al igual que Rodrygo. Entrenarán hoy y después tomaremos una decisión", reconoció en la rueda de prensa previa al partido.

El Madrid está obligado a ganar ante uno de los rivales más en forma: "Es un partido exigente, lo está haciendo muy bien y ha mejorado mucho desde la Supercopa. Buena dinámica, entusiasmo... Es una buena oportunidad para poder acercarnos a la clasificación".



"Pero son solo tres puntos. Tenemos tres partidos para conseguir la clasificación. Será difícil hacerlo entre los ocho primeros, pero desafortunadamente es así. Tengo mucha confianza en el equipo. El objetivo es acabar bien un gran año y jugar un partido sabiendo que es probablemente uno de los más difíciles", señaló el italiano.

Las rotaciones como solución a las lesiones

La victoria del Real Madrid ante el Girona en Montilivi le salió cara a Carlo Ancelotti. En la mañana antes del partido, Rodrygo se cayó de la convocatoria por unas molestias tras su última lesión en el recto anterior de la pierna izquierda. Además, Bellingham y Mendy no terminaron el partido.

"Puedes pensar en rotar con plantilla al completo, pero hemos tenido lesiones y es más complicado rotar. Creo que el de Valverde es un caso especial, porque ha jugado como lateral, pivote, interior, extremo... No me importa si le gusta o no ser extremo, hemos ganado dos Champions con él allí y es fundamental", apuntó.

Por último, Ancelotti analizó la situación de los jóvenes, quienes reclaman más minutos. "Endrick y Guler se quedan en invierno. Puede ser que necesiten más minutos, yo intento poner el mejor equipo cada partido, tengan 18 o 40. Hay que ser paciente con los jóvenes. Aportan entusiasmo, pero tienen que aprender muchas cosas que vendrán con el tiempo. No tengo prejuicios con la edad", concluyó.