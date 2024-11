La propuesta de ley que podría acabar con los clubes estado en Inglaterra y obligaría al City a cambiar de propietario

El Manchester City atraviesa uno de los peores momentos deportivos y empresariales desde que el grupo de inversión Abu Dhabi United Group comprase el club en 2008. El pasado viernes 22 de noviembre, el club perdió su batalla por las Transacciones entre Partes Asociadas y ahora el político laborista John Steve Bassam ha realizado una proposición de ley para acabar con los clubes estado.

El principal problema de Mansour bin Zayed, dueño del club, no es la crisis de resultados en la que se encuentra inmerso el equipo, sino las enmiendas que se están tratando de ejecutar con el objetivo de hacer una Premier League más equitativa.

Según ha informado el diario inglés The Times, la proposición de Lord Bassam afectaría concretamente a dos clubes: el Manchester City y el Newcastle United. Sin embargo, esta medida debe ser aprobada en el Parlamento británico, pero de salir adelante obligaría a ambos clubes a cambiar de propietario.

El objetivo del diputado laborista es impedir que los clubes ingleses sean propiedad o estén controlados por fondos soberanos o por ministros de cualquier país. El Manchester City es propiedad de Mansour, vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos; mientras que el Newcastle fue comprado por 330 millones de euros en 2021 por el Fondo de Inversión Pública (FPI) de Arabia Saudí.

Para que la enmienda se convierta en ley tendría que recibir el respaldo de los diputados en la Cámara de los Comunes, es decir, sólo saldría adelante si el Gobierno está de acuerdo con ella. Según los expertos, "las posibilidades de que se apruebe la enmienda son escasas, pero algunos clubes de la Premier League ya han instado al Gobierno a que introduzca dicha prohibición", traslada el rotativo inglés.

En riesgo las relaciones comerciales

La reforma del fútbol inglés surgió en 2021 a raíz de la creación de la Superliga y ya está en proceso de ser aprobada por el Parlamento británico. Una de las propuestas de John Steve Bassam consiste en crear un regulador independiente que controle la actividad financiera a los dueños de los clubes.

"A ningún club controlado por el Estado se le podrá conceder una licencia de explotación, y cualquier club afectado deberá demostrar al Regulador Independiente del Fútbol (IFR) que se ha desprendido de su control estatal antes de solicitar una licencia de explotación".

Es decir, que un regulador independiente supervise a los dueños del club y que entregue licencias a los propietarios para poder participar en las competiciones. De esta manera, si los clubes no cumplen las reglas no obtendrían la licencia y, por lo tanto, no podrían competir.

Las relaciones comerciales entre Reino Unido, Arabia Saudí y Emiratos Árabes se podrían ver afectadas de salir adelante esta proposición de ley, aunque el diputado laborista ha incidido en aplicar el regulador independiente para que no se tenga en cuenta las políticas comerciales del Reino Unido a la hora de tomar decisiones.

La vicepresidenta del West Ham United, Karren Brady ha reconocido sentirse preocupada porque el regulador perjudique a la Premier al tratarse de un negocio arriesgado. "Es un riesgo intentar ascender, como también lo es el descenser. Es un riesgo entrar en la Champions y también disputar de manera habitual las competiciones europeas. Todos los propietarios de los equipos de fútbol conocen estos riesgos y cada uno los gestiona de forma diferente", según recoge The Times.

Karren Brady durante un acto con el West Ham United. Barclays

Brady ha criticado este miércoles en la Cámara de los Lores que el Gobierno haya ignorado las advertencias de la UEFA: "Han eliminado los incentivos para un acuerdo impulsado por el fútbol, lo que va específicamente en contra del consejo de la UEFA. Así que parece que el Gobierno ha ignorado esa carta y sus advertencias".

"El funcionamiento del regulador debe comprometer la capacidad de los clubes de fútbol, los organizadores de competiciones o las selecciones nacionales para cumplir sus obligaciones con los organismos rectores internacionales, incluidas la UEFA y la FIFA, o participar en sus competiciones", ha reconocido Karren Brady.

La batalla perdida del Manchester City

Los clubes de la Premier League aprobaron el pasado viernes los cambios en las reglas de patrocinio, lo que supone una dura derrota para el Manchester City en su batalla por las Transacciones entre Partes Asociadas. Sólo cuatro clubes votaron en contra de las propuestas: Aston Villa, Newcastle United y Nottingham Forest.

Esta votación se llevó a cabo después de que el City ganara en los tribunales un litigio por considerar que la regulación de empresas asociadas, es decir, aquellas que pertenecen al mismo dueño que el club y que mantienen relaciones económicas con este, era injusta e iba en contra de la ley de libre mercado.

La Premier trata de evitar con estos cambios que se inflen de forma artificial los acuerdos comerciales que firman los clubes con empresas vinculadas a sus propietarios. En total, 16 clubes aprobaron los cambios y cuatro los rechazaron. Para este tipo de votaciones, se necesita la aprobación por parte de al menos catorce equipos.