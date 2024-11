La Premier League suspende a un árbitro por llamar "alemán de mierda" a Jürgen Klopp

El colegio de árbitros de la Premier League (PGMOL) ha suspendido a uno de sus colegiados después de proferir unos insultos al exentrenador del Liverpool Jürgen Klopp.

David Coote, el árbitro protagonista de la polémica, aparece en un vídeo llamando "gillipollas" y "arrogante" al técnico alemán. Se desconoce de cuándo son los fragmentos, pero el colegio arbitral de la primera división inglesa ha decidido tomar cartas en el asunto y le ha apartado de forma inmediata mientras se realiza una investigación completa de los hechos.

"Es un gilipollas, un absoluto gilipollas. Además de lo que me hizo en un partido contra el Burnley durante la pandemia, me acusó de mentir. No tengo interés en hablar con alguien tan jodidamente arrogante. Haré todo lo posible por no hablar con él, alemán gilipollas, joder", dijo Coote en el vídeo, que ha circulado en redes sociales desde el domingo.

😳 | 𝗘𝗦𝗖𝗔́𝗡𝗗𝗔𝗟𝗢



📹 Circulan dos videos en el que David Coote, árbitro de Premier League, aparentemente bajo efectos de alguna sustancia, insulta tanto a Jürgen Klopp como al Liverpool.



👀 Deja entrever algunas decisiones polémicas en cuanto al arbitraje también. pic.twitter.com/L1qeYOW9LS — Chelsea Uruguay (@CFCUruguay) November 11, 2024

El compañero de Coote en el vídeo añade: "Para resumir, Klopp es un gilipollas, en Liverpool son unos capullos y les odiamos". Ademñas, en otra grabación, Coote pide que el otro vídeo no se comparta. "No puede ir a ningún sitio, en serio", dice, a lo que su compañero añade: "Es un árbitro de la Premier League, no arruinemos su carrera".

Pasado contra el Liverpool

Árbitro de Premier League desde 2018, Coote ha tenido multitud de encontronazos con Jürgen Klopp durante la etapa del germano en el banquillo local de Anfield. Especialmente recordada es la dura entrada de Jordan Pickford sobre Virgil van Dijk, que le provocó una rotura de ligamentos y muchos meses apartado de los terrenos de juego. David Coote no advirtió al árbitro de campo desde el VAR después de que este no sancionara al portero del Everton.

Además, en su historial arbitrando al Liverpool tiene como polémicas una mano no pitada a Rodri Hernández, un fuera de juego inexistente pitado a Mané que impidió a los reds ganarle un derbi al Everton o una mano de Odegaard que no fue señalada como penalti en un partido contra el Arsenal.

"Estoy seguro de que alguien vendrá a explicarme por qué no fue mano, pero no sé cómo. No digo que el árbitro (de campo) pueda verlo porque no sé dónde estaba en ese momento, pero, ¿cómo puede un tipo en una oficina (David Coote) ver eso y no llegar a la conclusión de que tal vez valdría la pena que el árbitro echara otro vistazo?", apuntó Klopp sobre el árbitro británico.