La dura crítica de Eder Sarabia por la gestión de la DANA: "El único objetivo de los políticos es llegar a la poltrona, vergüenza"

Siguen produciéndose los duros testimonios por parte de los grandes actores del fútbol español por la disputa de la jornada de La Liga tanto en Primera como en Segunda División pese a la conmoción que ha causado en todo el país lo sucedido con la DANA en la Comunidad Valenciana.

La absoluta devastación que ha provocado el temporal y que ya se ha cobrado más de 200 vidas ha puesto de relieve el debate sobre la conveniencia de que este fin de semana haya habido fútbol. El luto es absoluto, pero las grandes categorías han seguido su cauce natural y tan sólo se han aplazado los partidos que se deberían jugar en la Comunidad Valenciana.

El Elche, uno de los equipos que han vivido de cerca la tragedia, sí que jugó este sábado ante el Eibar y se llevó la victoria por 0-2 en Ipurúa en la jornada 13 de Segunda División. Sin embargo, lo más llamativo llegó con las durísimas declaraciones de su entrenador, Eder Sarabia, en la rueda de prensa posterior al choque.

💔El discurso de Eder Sarabia sobre “el partido de la vergüenza” que ha disputado el #ElcheCF frente al Eibar.#DANA #Valencia #LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/qSVxJa1Y9y — Deportes COPE Elche (@DeportesCOPEelx) November 2, 2024

El técnico se solidarizó al máximo con lo sucedido en la Comunidad Valenciana y dejó claro que para él no era en absoluto conveniente que se haya disputado esta jornada "Es verdad que nos dedicamos a una profesión que ayuda en muchas situaciones a abstraer a la gente de su realidad y de sus problemas, pero nosotros también somos personas. Hoy, por ejemplo, estábamos comiendo y lo que se veía en la televisión era el drama, la tragedia, los problemas... Encima nosotros siendo de la Comunidad".

"Lo que te pide el cuerpo es poder estar ahí, poder alentar. No sé si necesitan más gente o mejor organizada, pero creo que por responsabilidad y por todo esta jornada de La Liga... Es algo tremendamente grave", dijo de forma muy rotunda el entrenador del Elche.

Eder Sarabia fue todavía más allá y cargó contra los altos cargos del fútbol y de la política: "Los dirigentes no están para nada a la altura de lo que está demostrando esta sociedad. Por suerte, cuando vienen los problemas la sociedad española está demostrando que está a la altura, que se solidariza, que lo deja todo de lado para ponerlo al servicio de lo que necesita su compañero y la ciudadanía".

Sarabia, siguió con su contundente mensaje: "Desde luego que nuestros políticos no están a la altura. Yo llevo muchos años sin votar porque no me representa absolutamente nadie. Parece que el único objetivo es llegar a mandar, a la poltrona y ya está".

"No, el objetivo de los políticos es servir, tener esa intención de servir y ahora era uno de los momentos maravillosos para haber levantado el teléfono y haber dicho: '¿Qué necesita la ciudadanía, qué necesita este país?'. Y no intentar sacar rédito político porque uno ha hecho esto y este lo otro. Me parece una absoluta vergüenza. Me quito el sombrero con todas las muestras de la gente", concluyó Eder Sarabia.