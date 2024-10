El Barça de Flick quiere ser la pesadilla de un Ancelotti a quien nadie le quita el sueño

Ha llegado la hora. El sábado 26 de octubre a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu cuando Sánchez Martínez haga sonar el silbato comenzará el único partido capaz de atraer la atención de todo el mundo: El Clásico. Nunca un Real Madrid - Barça es un encuentro más, ni tan siquiera en pretemporada, y menos en LaLiga.

La teoría dice que son tres puntos más en juego, sin embargo, la realidad es bien distinta. La rivalidad entre los dos equipos provoca que las victorias se festejen de manera diferente y las derrotas sean aún más dolorosas.

El estado de forma en el que llega el rival no es tan trascendental en este tipo de partidos. Las fuerzas se igualan aún más y es más complicado imponerse al rival. Pese a ello, Ancelotti y Hansi Flick viven las horas previas al partido con la experiencia de saber cómo se gestiona de cara a los jugadores este tipo de partidos.

Las aguas no están del todo calmadas en Chamartín. La remontada ante el Borussia Dortmund el pasado martes en la Champions no hizo más que disimular el mal juego del equipo. Sin embargo, esa es la gran amenaza del Madrid. No están en el mejor momento de la temporada, pero en los momentos importantes siempre dan la cara.

Valverde, Bellingham, Vinicius y Mbappé están siendo los jugadores que desatascan los partidos del Madrid. El salvavidas de un Ancelotti cuestionado tras el empate en el derbi, la derrota ante el Lille y también tras la victoria en Balaídos al Celta. Su experiencia en este tipo de partidos (se ha enfrentado al Barça en 16 ocasiones como técnico del Real Madrid) le ha dado la serenidad para afrontar el partido ante un eterno rival que viene de golear al Bayern Múnich.

"Afortunadamente nada me quita el sueño de momento" Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid

"El Barça lo está haciendo muy bien, pero es difícil dar un favorito en un Clásico. Afortunadamente nada me quita el sueño de momento", admitía Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido. El italiano no quiso desvelar el planteamiento del partido, pero sí reconoció que tiene un plan para parar a este Barça.

El conjunto azulgrana vive uno de los momentos más álgidos que se recuerdan. Hansi Flick ha caído de pie en la Ciudad Condal y la victoria ante el Bayern no ha hecho más que reforzar el trabajo que está haciendo. Más allá del fichaje de Dani Olmo, el alemán tiene la misma plantilla que tuvo Xavi la temporada pasada, pero el estilo de juego es muy diferente.

Números que asustan

Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski conforman el tridente que hace del Barça el equipo más goleador en LaLiga. Para cualquier entrenador pensar cómo parar a estos jugadores puede suponer un quebradero de cabeza... menos para Ancelotti.

Entre los tres suman 21 goles y 13 asistencias en 10 partidos. El estilo de juego que ha implantado Flick ha liberado a unos jugadores que con el alemán han explotado sus facetas ofensivas. Ante el Madrid tratarán de volver a agitar la botella para hacer goles.

"Tras el Bayern ahora nos adaptaremos al Real Madrid. Confío en mi equipo, lo están haciendo genial. Tenemos ganas de jugar. Será un partidazo", reconocía Hansi Flick ante los medios.

Bellingham y De Jong, durante un Clásico REUTERS

Los tres puntos del Clásico pueden ser cruciales al término de la temporada. El Barça aventaja en tres puntos al Real Madrid, por lo que una derrota del conjunto madridista presionaría a los de Ancelotti al no tener más margen de error.

Sin embargo, si es el Real Madrid quien sale victorioso del partido La Liga estaría aún más apretada, con los dos equipos igualados a puntos. Los de Flick sólo han perdido un partido (ante Osasuna), mientras que el Madrid no conoce la derrota en Liga, pero se ha dejado seis puntos en tres empates (Mallorca, Las Palmas, Atlético de Madrid).

Las cuentas pendientes

El Barça acumula cuatro derrotas consecutivas ante el Real Madrid en partido oficial. La última victoria data del 19 de marzo de 2023 cuando Xavi se impuso a Ancelotti con un gol de Franck Kessié en el minuto 92. Desde entonces en Liga, Copa del Rey y Supercopa de España, el Real Madrid siempre se ha impuesto a los azulgranas.

El último precedente de los dos equipos fue el 4 de agosto con el amistoso en Nueva York. El Barça se impuso en aquel partido con el doblete de Pau Víctor, mientras que Nico Paz recortó distancias para el conjunto madridista.