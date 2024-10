Vinicius se viste de gala en su semana fantástica: triplete al Dortmund antes del Clásico y del Balón de Oro

Vinicius Jr es el mejor futbolista del mundo. Sólo él es capaz de realizar una actuación similar a la que firmó ante el Borussia Dortmund. En Champions, obligado a remontar, echándose el equipo a la espalda y elevando los decibelios de un Santiago Bernabéu que estalló de éxtasis con su exhibición portentosa. Nadie le puede quitar el Balón de Oro. Ni lo va a hacer, se lo ha ganado a pulso.

El brasileño fue el protagonista de la enésima remontada del Real Madrid en la Copa de Europa. El equipo, totalmente aletargado en la primera parte, se desató por completo tras el paso por los vestuarios fruto de un Vinicius absolutamente imparable. Dio igual que Sahin introdujera a Can para reforzar el perfil izquierdo del ataque blanco. Vini trituró y arrasó todo a su paso.

Una noche perfecta para el '11' del Real Madrid. Quizá una de las mejores de toda su carrera. Por la forma y el fondo. Por revivir a un equipo muerto y para meter miedo a un Barça que tendrá que vigilarle más de la cuenta en El Clásico del próximo sábado 26 de octubre.

No es para menos. Su actuación contra el Dortmund fue apoteósica. Media hora de tormenta perfecta que comenzó con algo de suspense. Vini marcó el empate a placer, pero tuvo que ser el VAR quien le validara su primer gol del partido. El inicio de una exhibición portentosa. Nadie de los presentes en el Santiago Bernabéu olvidará nunca este partido.

Momento culmen

Le quedaba gasolina a Vini que terminó por triturar a los alemanes. En el 86' cuando todos se mostraban exhaustos ante un ritmo trepidante, Vinicius se inventó una jugada maradoniana. Recogió el cuero prácticamente en su área y corrió despavorido hacia la portería de Kobel. Llegó a la zona de castigo del Dortmund, trazó una diagonal y se sacó de la manga un latigazo imposible para el portero suizo.

Se quitó la camiseta y lo celebró con rabia. Pero todavía le quedaba un nuevo truco en su chistera. Llegó en el minuto 93, número de buen recuerdo para los madridistas, con otro gol para el recuerdo.

Recibió en el perfil izquierdo y encaró por enésima vez a su par. Ingresó en el área, amagó y recortó hacia fuera y sacó un zurdazo inapelable para Kobel. La guinda a un partido histórico.

El Santiago Bernabéu quedó rendido a él. También sus compañeros, Ancelotti, los rivales... No se puede hacer otra cosa después de un partido como el suyo. Una actuación digna de un Balón de Oro.

Redondear la semana

Vinicius Jr ha comenzado a lo grande la que puede ser su mejor semana como futbolista del Real Madrid. Ahora, el carioca tiene por delante dos fechas marcadas en rojo en el calendario para seguir agrandando su leyenda.

La primera de ellas llegará este sábado ante el FC Barcelona. Un duelo vital en la lucha por el campeonato y en la que Vinicius acaparará todas las miradas. Será el quebradero de cabeza para Flick ya que deberá encontrar a un futbolista que le pueda marcar con garantías. No está Araujo, uno de los pocos futbolistas del mundo capaz de frenar las acometidas de Vini, por lo que deberá ser Jules Koundé quien toree con él.

Vinicius, con el balón tras su hat-trick al Dortmund en Champions. REUTERS

Vinicius tiene ante sí la oportunidad de firmar otra actuación para la historia. Y encima dos días antes de recoger en París el Balón de Oro. Porque sí, va a ser él quien tome el testigo de Leo Messi como mejor futbolista del planeta.

Ya no hay debate con Vinicius. Hace no tanto provocaba las risas en las aficiones rivales. Hoy, a todas ellas no les queda más remedio que ver brillar al brasileño allá por donde va. Tiene 24 años y esto es solo el principio. O'Rei Vini.