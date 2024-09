La carrera de Ter Stegen está en peligro por una lesión que "puede ser más grave que una rotura de ligamento cruzado"

En ocasiones, el fútbol suele ser un deporte cruel. En cuestión de segundos puedes pasar de estar en lo alto a caer a lo más bajo. Que se lo digan sino a Ter Stegen, celebrando con rabia una parada majestuosa para salvar un gol y segundos después llorando desconsolado en el suelo observando la gravedad de su lesión.

El portero del FC Barcelona no volverá a vestirse de corto en lo que resta de temporada. Se auguraba un mal presagio al verle salir en camilla de La Cerámica y todo se confirmó horas después al conocer que sufre una rotura complete del tendón rotuliano de su rodilla derecha. Un duro revés en un momento clave de su carrera.

Y es que Ter Stegen iba a poder por fin ocupar la portería de la selección alemana tras la retirada de Manuel Neuer. Además, es uno de los pilares de este Barça que está ilusionando a todos con su buen fútbol. Tiene 32 años y este percance puede marcar un antes y un después en vida como futbolista.

En EL ESPAÑOL hablamos con Javier Muniain, osteópata y fisioterapeuta con más de una década de experiencia tratando a deportistas de primer nivel, para conocer el tipo de lesión que sufre Ter Stegen, los plazos de recuperación o los riesgos que supone un percance físico de tanta gravedad.

Punto de inflexión

La lesión de Ter Stegen tiene muchas complicaciones, es diferente a la rotura de ligamento cruzado, algo más común entre los futbolistas: "Al haberse roto este tendón el cuádriceps se queda completamente anulado y no puede hacer ningún gesto de fuerza. Es muy importante para mantenerse de pie y ayuda al ligamento a mantener la rodilla estable", afirma Javier Muniain. "Una rotura del tendón rotuliano dificulta mucho caminar, ni pensemos en hacer deporte. Puede ser una lesión más importante que una rotura de ligamento cruzado", añade.

Una vez conocida la lesión, el portero alemán tendrá que seguir unos plazos de recuperación que le harán perderse toda la temporada. "Después de la cirugía se necesitan tres meses para que el tendón quede perfectamente insertado y el músculo pueda realizar su función. A partir de ahí se inicia un proceso de reacondicionamiento muscular que puede oscilar entre tres y seis meses siempre y cuando no haya problemas", apunta el osteópata.

Ter Stegen, tras su grave lesión sufrida Europa Press

Ter Stegen debe "recuperar la movilidad al 100% y la estabilidad articular" para regresar a los terrenos de juego, pero existe el riesgo de "volverse a lesionar" fruto de sus episodios anteriores en esa zona. "Al ser una lesión que recidiva hay que tener en cuenta la parte psicológica. Debe eliminar el miedo a volver a jugar", añade Muniain.

El portero azulgrana no regresará hasta la temporada 25-26, es decir, cuando tenga 33 años. Un factor que le puede perjudicar a la hora de su recuperación. "Puede marcar un punto de inflexión ya que el cuerpo no responde igual con 20 que con 30 años. Ver su evolución puede ser determinante a la hora de continuar o no con su carrera deportiva", asegura Muniain quien del mismo modo reconoce que "está en un gran club con uno servicios médicos de primerísimo nivel".

Acudir al mercado

Con Ter Stegen fuera de combate se le presenta al Barça la vicisitud de elegir entre lo que hay en el club o buscar una alternativa fuera. De momento quien ocupará la portería será Iñaki Peña. El canterano ya suplió al meta germano durante tres meses el curso pasado, pero queda ver si cuenta con la confianza de Flick.

Otra opción para el club azulgrana es ir a buscar algún portero sin equipo que podría incorporarse a la disciplina culé en cualquier momento. Aquí salen nombres como Sergio Rico o Keylor Navas. Ambos tienen una experiencia contrastada en partidos de máxima exigencia. Otras opciones que conocen la Liga pueden ser Jordi Masip, canterano del Barça, Edgar Badía, Tomas Vaclik o Antonio Adán.

Pase lo que pase, lo que está claro es que le ha surgido al Barça un grave problema. Contaba con uno de los mejores porteros del mundo en su plantilla y ahora debe encontrar una solución para no dejar de ser un equipo competitivo. El tiempo dirá como de grande va a ser la magnitud de la lesión de Ter Stegen.