Ancelotti cierra el 'caso Rodrygo': "Le pregunté si ha pasado algo y me dijo que el mensaje era 'fake'"

Primer partido de la temporada en el Santiago Bernabéu y Carlo Ancelotti adelantó su comparecencia ante la prensa. El técnico italiano habló este viernes en Valdebebas, un día antes de lo previsto, cambiando la rutina de cara a un partido, contra el Valladolid, que se jugará a las 17.00 horas del domingo.

El Real Madrid entrenará este sábado en el Bernabéu y lo hará con la duda de Jude Bellingham. "Ha tenido un golpe, lo están valorando", dijo Ancelotti tras la sesión. El italiano explicó que su decisión sobre mañana es para probar el campo: "Ha cambiado comparándolo con el año pasado. No hay nada de superstición ni otras cosas", señaló.

Pero el protagonista de la rueda de prensa fue Rodrygo, tras el mensaje que se publicó en su canal de WhatsApp en el que reinvidicaba su figura sobre el fenómeno viral de la 'BMV'. En el entorno del jugador brasileño no sentó bien que se le excluyera en varias portadas para dar el protagonismo a Bellingham, Mbappé y Vinicius.

"He hablado con Rodrygo y le he preguntado si ha pasado algo. Me dijo que el mensaje era fake, él no puso nada. Está contento aquí y trabajando muy bien. No hay ningún problema con él", dijo Ancelotti cuando le preguntaron por la polémica de los últimos días.

"Para mi no hay tema Rodrygo. Él está muy contento, muy feliz y encantado porque está jugando. Es un tema que no lo comentamos porque no hay que comentarlo", añadió después para zanjar el tema.