Pedro revela quién fue la persona que le 'echó' del Barça: "Tenía el apoyo del presidente, pero..."

Hace ya nueve años que Pedro Rodríguez salió del Fútbol Club Barcelona en busca de nuevas experiencias. El canario perteneció a aquella generación mágica de jugadores que le dieron muchas alegrías al conjunto culé en una era dorada que dista mucho de la que están viviendo en los últimos años en el Camp Nou.

Sin embargo, pese a que hace ya casi una década que no viste de azulgrana, el extremo todavía tiene alguna espina clavada de su etapa en el Barça y de la manera en la que se vio casi obligado a abandonar la entidad.

En una charla con el periodista Gerard Romero, 'Pedrito' desveló quién fue el verdadero culpable de su salida del Barcelona y lamentó tener que marcharse en el verano del año 2015 fuera de la ciudad condal. Así, el canario apuntó directamente a Luis Enrique como el principal artífice de su marcha, ya que el jugador no contaba con su confianza y le quería fuera del equipo.

Pedrito celebra un gol con el Barcelona. EFE

"Mi salida del Barça fue difícil porque era el club de mi vida y llevaba ahí muchos años. El presidente estaba conmigo, pero el entrenador no tanto. Me gusta como salí, con el cariño de los compañeros y de la afición", recordó el actual jugador de la Lazio de la manera en la que tuvo que abandonar la entidad culé.

Al hablar del entrenador, Pedro se dirige directamente a Luis Enrique, a quien señala como el gran culpable de tener que abandonar el Camp Nou y no poder seguir en el club en el que llevaba jugando desde las categorías inferiores.

Al saber de primera mano que no contaba con la confianza de su técnico, 'Pedrito' se vio en la obligación de tener que buscar un nuevo acomodo para seguir jugando al fútbol. No le faltaron ofertas, y aquel verano de 2015 el Barcelona terminó traspasándole al Chelsea por cerca de 27 millones de euros.

Otra espina clavada

En el momento de su marcha, Pedro acumulaba 99 goles anotados con el primer equipo del Barça, por lo que la salida le cogió a pie cambiado y le dejó una espina clavada que ya no va a poder solucionar.

El canario quería llegar hasta los 100 goles, pero tendrá que conformarse con quedarse a uno tan sólo de las tres cifras. "Cuando estaba Xavi, le decía que me llevara para tirar un penalti y luego me iba. Me quedó una espinita de poder cerrar esta historia", comentó en la entrevista el futbolista canario en tono de broma.

Además, 'Pedrito' recordó aquellos momentos como jugador culé: "Fue una época increíble para mí. Jugar con Messi, Xavi, Iniesta... Todos ellos también hicieron que yo pudiera marcar en todas las competiciones. He sido todo un privilegiado por poder vivir tantos momentos únicos en mi carrera", recordó el atacante.

A sus 36 años, Pedro todavía sigue teniendo contrato con la Lazio, su club actual. Después de firmar por el Chelsea en 2015, terminó fichando por la Roma cinco años más tarde. De ahí, tras un año, se pasó al eterno rival en la ciudad italiana para vestir de azul en las filas de la Lazio, donde juega desde el verano de 2021.