La final de Bellingham, ante el Dortmund y en Wembley: le analizan sus descubridores españoles

"Jugando en casa [Inglaterra], contra su exequipo [Borussia Dortmund] y para ganar un título muy importante [la Champions League], creo que vamos a ver a un gran Bellingham". Quien habla es Pep Clotet (Barcelona, 1977), entrenador de fútbol español que hizo debutar a Jude como profesional, con 16 años, en el Birmingham City. Hoy, a días de la final de Wembley, mira con orgullo a la estrella en que se ha convertido.

En su primer año en el Real Madrid, siendo ya una de sus grandes figuras, Bellingham disputa su primera final de la Champions. El escenario lo tiene todo para que sea quien esté más en el foco. Eso no le pesa a un jugador que desde adolescente se acostumbró a jugar con mayores y se crece en los momentos de presión. "Eso se ve sólo en los grandes futbolistas y Jude lo es", dice Pep Clotet en conversación con EL ESPAÑOL.

Junto a Paco Herrera, que era su segundo entrenador en aquella época del Birmingham, y junto a Andrés Manzano, que fue asesor deportivo del club inglés mediante una colaboración con la UE Cornellà, descubrieron el diamante que se escondía en las inferiores y supieron sacarle brillo. El resto ya fue cosa del jugador y es historia.

[Kroos y Reus, sólo uno tendrá el adiós perfecto en Wembley: su historia entre finales y un gol icónico]

Bellingham tenía 15 años cuando Andrés Manzano lo vio por primera vez. Fue en un partido del filial: "A los cinco minutos pregunté quién era ese número 7. Era Jude. Era una cosa especial", comenta. Pep Clotet y su equipo ya le habían visto también e, incluso, recomendaron que el jugador subiera de categoría: "Pensé que el siguiente paso para él era, en pretemporada, llevarlo con nosotros y ver si podía dar el salto".

Antes, Andrés le había mandado a Cornellà junto a otros canteranos del Birmingham para entrenarse con el equipo catalán, que actualmente juega en Primera RFEF. De ahí han salido estrellas como Jordi Alba, David Raya o Ruibal. "Vieron que éramos especialistas en la formación de talento y confiaron en nuestra ayuda. Jude ya estaba ahí, no es que lo descubriéramos nosotros. Lo que hicimos fue hacer ver al club que era un jugador de un nivel superlativo", explica.

La aparición de Bellingham

Pep Clotet llamó a Bellingham para la pretemporada del verano de 2019. El técnico barcelonés reconoce que esperaba una adaptación "un poco lenta, que le costara más". "Pero no se perdió ni una sesión, demostró calidad y metió goles", recuerda. Aunque lo que más sorprendió era su nivel de trabajo y de seriedad "que era propio de un futbolista profesional mucho mayor que él". Y se lo quedó en el primer equipo aquella temporada: "En diciembre-enero se había construido como el jugador joven inglés con mayor proyección".

Andrés Manzano también destaca del joven Jude que tenía una madurez "fuera de lo normal". "Tiene una cultura de fútbol que seguro que su familia le ha ayudado a interiorizar. Parece de otra época. De respeto a los mayores, amar el deporte... Eso le ha ayudado a tener adaptaciones tan rápidas como la que se ha visto en el Real Madrid", añade. "Siempre me recordó en alguno de los movimientos a Zidane y así lo dije en alguna entrevista. No lo había hablado nunca con él y me sorprendió cuando le vi coger el '5' o ponerse las Predator de Adidas", relata sobre las comparaciones con el mito galo.

"Les dije a los capitanes que estábamos asistiendo al nacimiento de un gran futbolista" Pep Clotet, sobre Jude Bellingham

"En situaciones de presión y de dificultad, ya tenía un pensamiento diferente al resto. Si hablabas con él en esos momentos, él siempre estaba convencido de que nosotros podíamos ganar todos los partidos", destaca Pep. Sabía que estaba asistiendo al nacimiento de un jugador llamado a marcar época y así quiso que lo entendieran el resto de jugadores de aquella temporada 2019/20 que el Birmingham disputó en la Championship -la segunda división inglesa-.

Clotet cuenta la reunión que tuvo con los capitanes del equipo cuando el Birmingham estaba en la tabla en tierra de nadie. Algunos creían que era pronto para que Jude fuera tan protagonista -jugo 44 partidos-. "Me pareció el momento justo para que ellos consideraran que iba a ser una temporada muy positiva para el club. Les dije: 'Vosotros sois parte primordial del crecimiento de Bellingham. A lo mejor no lo entendéis ahora, pero lo haréis dentro de unos años'". Aquella temporada sería recordada para siempre en la ciudad: en verano, Jude protagonizó la venta más cara del club (30 millones de euros) y retiraron su dorsal como homenaje.

Bellingham celebra uno de sus goles con el Real Madrid Reuters

A Jude siempre le gustó el Madrid

Durante toda la temporada se habló del futuro de Bellingham, lo cual no le afectó: "Le lleve a mi despacho. Quería saber dónde estaba su cabeza. Me dijo: 'Yo estoy aquí, voy a seguir aquí en el Birmingham hasta final de temporada y voy a cumplir mi parte'". A su puerta llamaban todos los grandes de Inglaterra y también se interesaban por él muchos equipos del resto de Europa.

También había llegado a oídos del Real Madrid y del FC Barcelona la aparición de aquel jugador. "Yo tengo mucha relación con muchos clubes españoles y les comenté que era un futbolista de gran nivel. En aquel momento, tanto Barça como Madrid, o la Juventus que también estuvo muy interesada por él, no apostaron de una forma tan fuerte como para convencer al chico", cuenta Manzano sobre el interés que hubo entonces en España por Bellingham.

"Barça y Madrid no apostaron tan fuerte en la temporada 2019/20 como para convencer a Bellingham" Andrés Manzano

Lo curioso es que a Jude siempre le atrajo La Liga, concretamente el Real Madrid. Pep Clotet recuerda una anécdota: "Fue un Clásico que vio. Estaba yo hablando del partido con Paco [Herrera] antes de entrenar y él se acercó a comentarlo. Le pregunté cuál de los dos le gustaba más y me acordaré toda la vida de lo que me dijo: 'A mí siempre me ha gustado más el Madrid'. Lo tenía claro y habitualmente veía sus partidos. Ahí pensé que era un jugador perfecto para el Madrid".

La elección de Bellingham, finalmente, sorprendió a muchos. "Lo más fácil para un chico de 16 años de Birmingham era irse a jugar a Mánchester, que está a una hora de su casa", dice Andrés. Pero no, eligió irse al Borussia Dortmund. Pep también recuerda aquello: "Sus padres me dieron a entender que buscaban un proyecto de futuro, un sitio donde jugar y crecer. Nunca les pregunté en qué club habían pensado. Cuando se hizo oficial, lo vi como el paso normal; o sea, iba en la línea de lo que la familia y él mismo estaban buscando".

Pep Clotet, Jude Bellingham y Andrés Manzano, tras El Clásico del 28 de octubre de 2023 Imagen cedida

A día de hoy, Jude Bellingham no se olvida de aquellos que fueron piezas fundamentales en su desarrollo como profesional. Con Pep Clotet suele hablar por teléfono, aunque este año se han visto en un par de ocasiones. Primero fue tras El Clásico de Liga del pasado mes de octubre, en Montjuïc. También estaba Andrés Manzano. "Había pasado un año sin vernos en persona. Había visto antes a su hermano Jobe y me llamó la atención que había pegado un cambio físico importante y bromeé con él diciéndole que también había crecido mucho desde la última vez que le vi", recuerda el técnico español de aquel encuentro. También se vieron en un partido de Champions contra el Sporting de Braga.

Bellingham está frente al momento más importante de su carrera. "Nos ha sorprendido la capacidad goleadora porque nunca la ha tenido a ese nivel. Ya está en el nivel de los mejores jugadores del mundo y se va a mantener mucho tiempo en esa línea", valora Andrés Manzano sobre su temporada. De cara a la final, Pep Clotet lo tiene claro: "Estoy convencido de que va a hacer un gran partido. Lo que para otros es un momento difícil, a él le motiva". Es la final de Jude.